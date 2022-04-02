Поддерживал боевиков в 2014 году. Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов — СМИ
Сергей Хортив (Фото:Трибун)
Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив заявил о поддержке российских оккупантов.
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В интернете появилось видео с Хортивым, который рассказывает о том, что украинская армия «проводит геноцид населения», а российские оккупанты пришли в Украину, «чтобы защитить детей, женщин и пожилых людей».
В комментарии российским пропагандистам Хортив сообщил, что находится на территории ОРДЛО из-за того, что «его пытались убить».
Сергей Хортив перестал выходить на связь еще 4 марта. После этого руководитель Луганской области Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным председателя Северодонецкой РГА Романа Власенко.
Гайдай предупредил, что всех предателей ожидает ответственность.
Сергей Хортив поддерживал боевиков и российских оккупантов еще весной 2014 года, но избежал ответственности.
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