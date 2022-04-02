Поддерживал боевиков в 2014 году. Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов — СМИ

2 апреля, 03:15
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Сергей Хортив (Фото:Трибун)

Сергей Хортив (Фото:Трибун)

Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив заявил о поддержке российских оккупантов.

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В интернете появилось видео с Хортивым, который рассказывает о том, что украинская армия «проводит геноцид населения», а российские оккупанты пришли в Украину, «чтобы защитить детей, женщин и пожилых людей».

Видео дня

В комментарии российским пропагандистам Хортив сообщил, что находится на территории ОРДЛО из-за того, что «его пытались убить».

Сергей Хортив перестал выходить на связь еще 4 марта. После этого руководитель Луганской области Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным председателя Северодонецкой РГА Романа Власенко.

Гайдай предупредил, что всех предателей ожидает ответственность.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/141323878407004

Сергей Хортив поддерживал боевиков и российских оккупантов еще весной 2014 года, но избежал ответственности.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Рубежное Война России против Украины

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