«Диванное предательство». Перед обстрелом Краматорска в сети появились кадры передвижения украинской техники — мэр
Обстрел Краматорска (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)
Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что в сегодняшнем обстреле города виноваты люди, которые слили в сеть передвижение украинской техники.
Он подчеркнул, что в результате обстрела украинская армия потеряла технику и топливо.
«Знаете, что такое диванное предательство? Это когда ты видишь военные бензовозы, которые едут на военный объект в твоем родном городе и ты, сволочь, сливаешь эту информацию. Это когда ты с улыбкой снимаешь видео обстрела и поскорее, ради лайков, выставляешь это в сеть», — заявил он.
Он подчеркнул, что жертвы обстрела Краматорска — на совести людей, которые слили информацию в сеть.
«Твари „операторы“, эти жертвы на вашей совести! Твари „авиаторы“, у вас будет выжжена земля под ногами. Вы прокладываете себе дорогу в ад! Не простим», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос в комментариях, нашли ли предателей, которые опубликовали в сеть кадры украинской техники, Гончаренко заявил, что одного из них расстреляли на месте.
22 марта в Краматорске российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.
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