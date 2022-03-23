«Диванное предательство». Перед обстрелом Краматорска в сети появились кадры передвижения украинской техники — мэр 23 марта, 00:01 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Краматорска (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)

Мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что в сегодняшнем обстреле города виноваты люди, которые слили в сеть передвижение украинской техники.

Он подчеркнул, что в результате обстрела украинская армия потеряла технику и топливо.

«Знаете, что такое диванное предательство? Это когда ты видишь военные бензовозы, которые едут на военный объект в твоем родном городе и ты, сволочь, сливаешь эту информацию. Это когда ты с улыбкой снимаешь видео обстрела и поскорее, ради лайков, выставляешь это в сеть», — заявил он.

Видео дня

Он подчеркнул, что жертвы обстрела Краматорска — на совести людей, которые слили информацию в сеть.

«Твари „операторы“, эти жертвы на вашей совести! Твари „авиаторы“, у вас будет выжжена земля под ногами. Вы прокладываете себе дорогу в ад! Не простим», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос в комментариях, нашли ли предателей, которые опубликовали в сеть кадры украинской техники, Гончаренко заявил, что одного из них расстреляли на месте.

22 марта в Краматорске российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.

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