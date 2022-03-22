Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города 22 марта, 04:49 Цей матеріал також доступний українською Борисенко заявил, что украинской армии будет проще оборонять город, если жители уедут (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал по возможности жителей города уехать из-за ведения боевых действий.

«Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города… У кого нет возможности — вывезем, у кого есть — организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать», — заявил Борисенко.



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Мэр отметил, что если в городе будет меньше гражданского населения, то украинским военным будет легче защищать его.

«Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг», — заявил мэр.

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