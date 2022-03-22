Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

22 марта, 04:49
Цей матеріал також доступний українською
Борисенко заявил, что украинской армии будет проще оборонять город, если жители уедут (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Борисенко заявил, что украинской армии будет проще оборонять город, если жители уедут (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал по возможности жителей города уехать из-за ведения боевых действий.

«Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города… У кого нет возможности — вывезем, у кого есть — организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать», — заявил Борисенко.

Видео дня

Мэр отметил, что если в городе будет меньше гражданского населения, то украинским военным будет легче защищать его.

«Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг», — заявил мэр.

Читайте также:
«Оккупанты продолжают террор». В воскресенье враг около 30 раз обстрелял жилые и социальные объекты в Киевской области
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Борисполь Киевская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ