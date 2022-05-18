84-й день войны — главное. Первый солдат РФ признался на суде в убийстве мирного украинца, Азовское море, возможно, под угрозой вымирания

18 мая, 17:00
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Разминирование Бородянки, Киевская область (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Разминирование Бородянки, Киевская область (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Среда, 18 мая, — 84-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

Главное

  • Продолжается эвакуация защитников Мариуполя с Азовстали, ею руководят украинские военные и разведчики, привлечены самые влиятельные международные посредники, сообщил Зеленский.
  • Бомбардировки Азовстали поставили Азовское море под угрозу полного вымирания, сообщил горсовет Мариуполя. Возможно, повреждено техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.
  • РФ нанесла ракетные удары по Николаеву (один гражданский получил осколочные ранения), Днепру (ранены трое гражданских, уничтожен объект транспортной инфраструктуры) и Одесской области (последствия уточняются).
  • Оккупанты готовят наступление в Запорожской и луганской области. Контрнаступление в Луганской области возможно летом, считает глава ОВА.
  • Первый российский военный признал на суде вину в убийстве гражданского в Украине. Ему грозит пожизненное.
  • Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО. Однако Турция заблокировала начало переговоров, пишут СМИ.

Видео дня

Карта боевых действий

Инфографика: Минобороны Великобритании

Прямой эфир Радио НВ

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НВ следит за главными событиями нового дня войны


17:36 Сложный процесс эвакуации защитников с Азовстали продолжается — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ сообщил, что эвакуация защитников с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, но процесс сложный, а потому призвал осторожно обсуждать эту тему.

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17:33 Убийцы заметают следы. «Падение Мариуполя может скрыть от мира доказательства военных преступлений» — CNN

После эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали город фактически остался под контролем оккупантов.

НВ публикует перевод статьи CNN о том, что это может помочь России скрыть военные преступления ее солдат и дать новый импульс наступлению оккупантов на Донбассе.

17:02 «Не будем сохранять лицо Путину». Подоляк — о «немножко странных» заявлениях Макрона и других лидеров в ЕС относительно территориальных уступок Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому пойти на уступки по суверенитету Украины. Подобные заявления звучали и от других европейских политиков, сообщил в эфире Радио НВ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина не согласится на такие предложения как минимум по трем причинам.

16:56 Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО — FT

По информации Financial Times, послы НАТО сегодня должны были начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии, но протест Турции остановил голосование.

Как пишет издание, это вызывает сомнения в том, что НАТО сможет закончить первый этап рассмотрения заявок в течение одной-двух недель, как говорил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг.

16:46 Есть угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбёжки Азовстали — горсовет Мариуполя

Горсовет Мариуполя сообщил о возможном повреждении технического сооружения на Азовстали, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода в результате бомбардировок завода войсками РФ.

16:23 ВСУ уничтожили командный пункт бригады морской пехоты РФ. Убиты три офицера, еще 18 ранены

Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ.

Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

16:21 «Пробуждение Украиной Запада». Россия, ставшая балластом Китая, в ближайшем будущем может утонуть в говне — Яковина

Из-за санкций, введенных Западом через войну в Украине, в России заканчивается импортное оборудование и химические реактивы для очистных сооружений, а это может привести к тому, что РФ в ближайшем будущем может просто утонуть в говне в прямом и переносном смысле.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

Он также отметил, что Украина пробудила Запад и спасла от увядания всю западную цивилизацию, а теперь все объединенные страны вместе смогут изолировать Китай и ограничить его аппетиты в том, что касается мирового господства.

https://www.youtube.com/embed/i5qtgxxYbVs

16:00 Ожидается в июне-июле. Что известно о будущем контрнаступлении ВСУ и новой серии неудач российских оккупационных войск

Российским оккупантам не удается окружить украинских бойцов на Донбассе, а в некоторых местах ВСУ переходят в контрнаступление.

НВ рассказывает, что на данный момент известно о большом украинском контрнаступлении и главных неудачах рашистов.

15:52 Луганская область осталась без света, оккупанты обесточили последнюю крупную подстанцию

«Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Разрушения очень серьезные, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

15:43 Еврокомиссия даст Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 млрд евро

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для «существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет».

15:21 Российский военный Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области

14:47 Убил гражданского. Началось рассмотрение по существу дела российского военного Шишимарина


14:44 Оккупанты из Градов обстреляли колонну авто в Херсонской области: трое погибших, шестеро раненых

Как сообщили в Офисе генпрокурора, инцидент произошел вблизи села Давыдов Брод.

Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области.

14:41 Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В своем обращении президент Украины он провел параллели с 1944 годом, когда крымские татары пережили депортацию и с теми преступлениями, которые российские оккупанты совершают сейчас, похищая украинцев.

https://www.youtube.com/embed/5QDt1f5bb6M

14:20 «Общемировой символ сопротивления». Что знаменует начало эвакуации с Азовстали и как ее защитники затмили пропаганду РФ — мировые СМИ

НВ собрал выдержки из нескольких свежих материалов о первом этапе эвакуации Мариупольского гарнизона.

14:16 В Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд ВС РФ — советник главы МВД

Заряд сработал под вагоном с личным составом, повреждено железнодорожное полотно, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Уточняется количество пострадавших и погибших.

13:11 Летом в Луганской области возможно контрнаступление ВСУ — Гайдай

«По нашей информации, россияне окапываются в районе Сватово и Старобельска, делают укрепления, зарывают танки, роют себе линии обороны. Они тоже прекрасно понимают, что месяц-два — контрнаступление украинских военных возможно», — сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

13:08 Ракетные удары по поселку Десна: количество погибших возросло до 11, еще 14 человек ранены

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на областное управление ГСЧС.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 11 раненых.

12:58 Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Инициированные президентом законопроекты зарегистрированы в парламенте. Военное положение и мобилизация могут быть продлены до 24 июня.

12:20 Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена объявить Россию спонсором терроризма

По словам лидера республиканского меньшинства в Сенате США Митча Макконелла, признание спонсором терроризма лишило бы РФ суверенного иммунитета, который не позволяет подавать против страны гражданский иск о возмещении ущерба.

12:08 Пентагон о ситуации в Мариуполе: Сопротивление украинских военных вызывает восхищение

«Несомненно, гражданские, застрявшие там на заводе, которые наконец смогли выбраться, солдаты, продолжавшие сопротивляться — так мужественно и умело — это вызывает восхищение, если только подумать, как долго они смогли продержаться. Президент Зеленский назвал их героями. Я думаю, что мы все можем с этим согласиться», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

11:37 Страны Балтии и Польша просят НАТО расширить военное присутствие на своих территориях из-за угрозы со стороны РФ — WP

«Нельзя исключать прямой военной агрессии России против союзников по НАТО», — говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, полученном газетой The Washington Post.

10:53 В результате ракетной атаки РФ по Днепру травмированы три человека

Глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что пострадавших — двух женщин и одного мужчину — уже доставили в больницу.

10:11 Ситуация в Луганской области обостряется: оккупанты готовятся к наступлению и стягивают технику

«Рашисты продолжают стягивать вооружение и технику из РФ. Наступают на Северодонецком направлении, через Боровеньки пытались приблизиться к областному центру», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

10:07 На передовой становится все больше девушек. Снайпер Елена Белозерская рассказала НВ о своей войне

Девятый год Россия ведет войну против Украины, и фактически все это время, разве что с небольшими перерывами, родину защищает снайпер Елена Белозерская. НВ расспросил ее о том, что сейчас происходит на фронте и когда в этом противостоянии наступит переломный момент.

10:01 В Сумской области отбита атака врага с территории РФ

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что вчера с вечера начался обстрел из артиллерии и минометов с российской стороны по территории Сумского района. Атака отбита, пострадавших нет.

В полшестого утра россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка Ахтырского района. Пострадавших нет, но было попадание в частный дом мирных жителей.

10:00 Утром российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря

По данным украинских военных, существенных разрушений и пострадавших нет. Относительно населенного пункта, куда попала ракета, эта информация не указана.

09:55 Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: загорелся жилой дом, ранен человек

Как сообщили в ГСЧС, у пострадавшего осколочные ранения.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/311152281193603

09:45 Общие боевые потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

  • Личный состав 28300 (+400)
  • Танки — 1235 (+16)
  • Боевые бронированные машины — 3009 (+34)
  • Артиллерийские системы — 586 (+8)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 199 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 91 (+1)
  • Самолеты — 202 (+1)
  • Вертолеты — 167 (+0)
  • Беспилотники БПЛА оперативно-тактического уровня — 441 (+5)
  • Крылатые ракеты — 102 (+5)
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2137 (+28)
  • Специальная техника — 43 (+0).

09:23 В Минобороны Британии рассказали о значении обороны Мариуполя и привлечении кадыровцев к захвату города

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинская оборона Мариуполя в течение более десяти недель задержала возможность России получить полный контроль над городом.

Привлечение к захвату Мариуполя кадыровцев свидетельствует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, считают в британском оборонном ведомстве.

09:13 Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО

Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел.

https://twitter.com/SwedenNato/status/1526803766174949377

09:01 Оккупанты готовят наступление в Запорожской области — Генштаб ВСУ

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты усиливают группировку войск для проведения наступления на Пологи — Орехов, сообщает Генштаб ВСУ.

08:01 Битва за Донбасс: оккупанты наступают на ряде направлений, в Луганской области сосредоточили до 15 вертолетов

На Донецком направлении оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий оккупационная армия РФ сосредоточила в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

07:50 Утром РФ нанесла ракетный удар по Днепру

Оккупанты утром в среду обстреляли Днепр, одна ракета сбита ПВО, обломки повредили два дома и ранили женщину; вторая уничтожила объект транспортной инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен», — написал председатель ОВА в телеграмме в среду.

07:20 На Донецком и Луганском направлениях за сутки ВСУ отразили двенадцать атак врага

Уничтожены три танка, три артиллерийских системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

Оккупанты наступают в районе Изюма, где развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

06:18 В Мелитополе партизаны ликвидировали военных РФ высокого ранга

Отмечается, что в Мелитополе 17 мая российские военные усиленно проверяли частный транспорт, как отмечают в ОВА, вероятно, в поисках партизан.

05:45 Оккупанты ввели процедуру «фильтрации» в каждом оккупированном городе — Денисова

По ее словам, для «особо опасных» в идеологическом понимании и «неблагонадежных» украинцев «фильтрация» становится постоянной — люди вынуждены ее проходить каждые три дня. А также граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают.

04:53 Военные РФ разгоняют среди мелитопольцев фейки с помощью завезенных «шептунов»

Российские военные завезли во временно оккупированный Мелитополь «шептунов», разгоняющих выгодные для оккупантов фейки. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

04:46 Впервые за границей. В Варшаве открылся офис Дія.Бізнес

Министерство цифровой трансформации Украины открыло в Варшаве центр Дія.Бізнес. Это связано с тем, что большое количество украинцев, прибывших в Польшу из-за полномасштабного вторжения России.

03:43 ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки

17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

03:13 ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК Бук

Артиллерия десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожила вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук.

3:03 США и Европа разрабатывают маршруты для экспорта украинского зерна — CNN

США и европейские союзники разрабатывают маршруты по экспорту украинской пшеницы и кукурузы. Эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН.

03:03 В Запорожской области оккупанты взяли в заложники 280 украинцев — ОВА

В Запорожской области Россия взяла в заложники 280 украинцев. Сейчас 163 из них освобождены, а 117 до сих пор находятся в плену оккупантов.

02:29 Приведет к дефолту. США могут лишить возможности РФ платить по государственным облигациям — Bloomberg

США планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям. Это приведет к неизбежному дефолту в РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

02:00 Украина сама должна определять, как завершить развязанную Россией войну — Госдеп

Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала РФ. США делают все, чтобы украинские успешно реализовали свои цели.

01:58 Освобожденных территорий больше, чем оккупированных. Арестович обнародовал карту военных действий в Украине

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что по состоянию на 17 мая в войне России против Украины, украинские защитники освободили в полтора раза больше территорий, чем занимают российские оккупационные войска.

Арестович заявил, что самое большое скопление войск РФ сосредоточено в оккупированных территориях на востоке Украины, а также в местах, где они пытаются атаковать.

00:10 Миссия по эвакуации защитников Мариуполя продолжается — обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что миссия по эвакуации героев с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, ею руководят украинские военные и разведчики.

Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Редактор: Инна Семенова

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