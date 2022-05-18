84-й день войны — главное. Первый солдат РФ признался на суде в убийстве мирного украинца, Азовское море, возможно, под угрозой вымирания 18 мая, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Разминирование Бородянки, Киевская область (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Среда, 18 мая, — 84-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

Главное

Продолжается эвакуация защитников Мариуполя с Азовстали, ею руководят украинские военные и разведчики, привлечены самые влиятельные международные посредники, сообщил Зеленский.

Бомбардировки Азовстали поставили Азовское море под угрозу полного вымирания, сообщил горсовет Мариуполя. Возможно, повреждено техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.



РФ нанесла ракетные удары по Николаеву ( один гражданский получил осколочные ранения), Днепру ( ранены трое гражданских, уничтожен объект транспортной инфраструктуры) и Одесской области ( последствия уточняются).

один гражданский получил осколочные ранения), Днепру ранены трое гражданских, уничтожен объект транспортной инфраструктуры) и Одесской области последствия уточняются). Оккупанты готовят наступление в Запорожской и луганской области. Контрнаступление в Луганской области возможно летом, считает глава ОВА.

Первый российский военный признал на суде вину в убийстве гражданского в Украине. Ему грозит пожизненное.

Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО. Однако Турция заблокировала начало переговоров, пишут СМИ.



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Инфографика: Минобороны Великобритании

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





17:36 Сложный процесс эвакуации защитников с Азовстали продолжается — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ сообщил, что эвакуация защитников с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, но процесс сложный, а потому призвал осторожно обсуждать эту тему.



17:33 Убийцы заметают следы. «Падение Мариуполя может скрыть от мира доказательства военных преступлений» — CNN

После эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали город фактически остался под контролем оккупантов.

НВ публикует перевод статьи CNN о том, что это может помочь России скрыть военные преступления ее солдат и дать новый импульс наступлению оккупантов на Донбассе.

17:02 «Не будем сохранять лицо Путину». Подоляк — о «немножко странных» заявлениях Макрона и других лидеров в ЕС относительно территориальных уступок Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому пойти на уступки по суверенитету Украины. Подобные заявления звучали и от других европейских политиков, сообщил в эфире Радио НВ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украина не согласится на такие предложения как минимум по трем причинам.

16:56 Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО — FT

По информации Financial Times, послы НАТО сегодня должны были начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии, но протест Турции остановил голосование.

Как пишет издание, это вызывает сомнения в том, что НАТО сможет закончить первый этап рассмотрения заявок в течение одной-двух недель, как говорил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг.

16:46 Есть угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбёжки Азовстали — горсовет Мариуполя

Горсовет Мариуполя сообщил о возможном повреждении технического сооружения на Азовстали, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода в результате бомбардировок завода войсками РФ.

16:23 ВСУ уничтожили командный пункт бригады морской пехоты РФ. Убиты три офицера, еще 18 ранены

Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ.

Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

16:21 «Пробуждение Украиной Запада». Россия, ставшая балластом Китая, в ближайшем будущем может утонуть в говне — Яковина

Из-за санкций, введенных Западом через войну в Украине, в России заканчивается импортное оборудование и химические реактивы для очистных сооружений, а это может привести к тому, что РФ в ближайшем будущем может просто утонуть в говне в прямом и переносном смысле.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

Он также отметил, что Украина пробудила Запад и спасла от увядания всю западную цивилизацию, а теперь все объединенные страны вместе смогут изолировать Китай и ограничить его аппетиты в том, что касается мирового господства.



16:00 Ожидается в июне-июле. Что известно о будущем контрнаступлении ВСУ и новой серии неудач российских оккупационных войск

Российским оккупантам не удается окружить украинских бойцов на Донбассе, а в некоторых местах ВСУ переходят в контрнаступление.

НВ рассказывает, что на данный момент известно о большом украинском контрнаступлении и главных неудачах рашистов.

15:52 Луганская область осталась без света, оккупанты обесточили последнюю крупную подстанцию

«Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Разрушения очень серьезные, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

15:43 Еврокомиссия даст Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 млрд евро

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для «существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет».

15:21 Российский военный Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области

14:47 Убил гражданского. Началось рассмотрение по существу дела российского военного Шишимарина





14:44 Оккупанты из Градов обстреляли колонну авто в Херсонской области: трое погибших, шестеро раненых

Как сообщили в Офисе генпрокурора, инцидент произошел вблизи села Давыдов Брод.

Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области.

14:41 Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

В своем обращении президент Украины он провел параллели с 1944 годом, когда крымские татары пережили депортацию и с теми преступлениями, которые российские оккупанты совершают сейчас, похищая украинцев.

14:20 «Общемировой символ сопротивления». Что знаменует начало эвакуации с Азовстали и как ее защитники затмили пропаганду РФ — мировые СМИ

НВ собрал выдержки из нескольких свежих материалов о первом этапе эвакуации Мариупольского гарнизона.

14:16 В Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд ВС РФ — советник главы МВД

Заряд сработал под вагоном с личным составом, повреждено железнодорожное полотно, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Уточняется количество пострадавших и погибших.

13:11 Летом в Луганской области возможно контрнаступление ВСУ — Гайдай

«По нашей информации, россияне окапываются в районе Сватово и Старобельска, делают укрепления, зарывают танки, роют себе линии обороны. Они тоже прекрасно понимают, что месяц-два — контрнаступление украинских военных возможно», — сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

13:08 Ракетные удары по поселку Десна: количество погибших возросло до 11, еще 14 человек ранены

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на областное управление ГСЧС.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 11 раненых.

12:58 Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Инициированные президентом законопроекты зарегистрированы в парламенте. Военное положение и мобилизация могут быть продлены до 24 июня.

12:20 Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена объявить Россию спонсором терроризма

По словам лидера республиканского меньшинства в Сенате США Митча Макконелла, признание спонсором терроризма лишило бы РФ суверенного иммунитета, который не позволяет подавать против страны гражданский иск о возмещении ущерба.

12:08 Пентагон о ситуации в Мариуполе: Сопротивление украинских военных вызывает восхищение

«Несомненно, гражданские, застрявшие там на заводе, которые наконец смогли выбраться, солдаты, продолжавшие сопротивляться — так мужественно и умело — это вызывает восхищение, если только подумать, как долго они смогли продержаться. Президент Зеленский назвал их героями. Я думаю, что мы все можем с этим согласиться», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

11:37 Страны Балтии и Польша просят НАТО расширить военное присутствие на своих территориях из-за угрозы со стороны РФ — WP

«Нельзя исключать прямой военной агрессии России против союзников по НАТО», — говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, полученном газетой The Washington Post.

10:53 В результате ракетной атаки РФ по Днепру травмированы три человека

Глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что пострадавших — двух женщин и одного мужчину — уже доставили в больницу.

10:11 Ситуация в Луганской области обостряется: оккупанты готовятся к наступлению и стягивают технику

«Рашисты продолжают стягивать вооружение и технику из РФ. Наступают на Северодонецком направлении, через Боровеньки пытались приблизиться к областному центру», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

10:07 На передовой становится все больше девушек. Снайпер Елена Белозерская рассказала НВ о своей войне

Девятый год Россия ведет войну против Украины, и фактически все это время, разве что с небольшими перерывами, родину защищает снайпер Елена Белозерская. НВ расспросил ее о том, что сейчас происходит на фронте и когда в этом противостоянии наступит переломный момент.

10:01 В Сумской области отбита атака врага с территории РФ

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что вчера с вечера начался обстрел из артиллерии и минометов с российской стороны по территории Сумского района. Атака отбита, пострадавших нет.

В полшестого утра россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка Ахтырского района. Пострадавших нет, но было попадание в частный дом мирных жителей.



10:00 Утром российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря

По данным украинских военных, существенных разрушений и пострадавших нет. Относительно населенного пункта, куда попала ракета, эта информация не указана.

09:55 Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: загорелся жилой дом, ранен человек

Как сообщили в ГСЧС, у пострадавшего осколочные ранения.

09:45 Общие боевые потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Личный состав 28300 ( +400)

+400) Танки — 1235 ( +16)

+16) Боевые бронированные машины — 3009 ( +34)

+34) Артиллерийские системы — 586 ( +8)

+8) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 199 ( +1)

РСЗО) — 199 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 91 ( +1)

ПВО) — 91 +1) Самолеты — 202 ( +1)

+1) Вертолеты — 167 ( +0)

+0) Беспилотники БПЛА оперативно-тактического уровня — 441 ( +5)

+5) Крылатые ракеты — 102 ( +5)

+5) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2137 ( +28)

+28) Специальная техника — 43 ( +0).

09:23 В Минобороны Британии рассказали о значении обороны Мариуполя и привлечении кадыровцев к захвату города

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинская оборона Мариуполя в течение более десяти недель задержала возможность России получить полный контроль над городом.

Привлечение к захвату Мариуполя кадыровцев свидетельствует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, считают в британском оборонном ведомстве.

09:13 Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО

Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел.

09:01 Оккупанты готовят наступление в Запорожской области — Генштаб ВСУ

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты усиливают группировку войск для проведения наступления на Пологи — Орехов, сообщает Генштаб ВСУ.



08:01 Битва за Донбасс: оккупанты наступают на ряде направлений, в Луганской области сосредоточили до 15 вертолетов



На Донецком направлении оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий оккупационная армия РФ сосредоточила в Луганской области до пятнадцати вертолетов.



07:50 Утром РФ нанесла ракетный удар по Днепру

Оккупанты утром в среду обстреляли Днепр, одна ракета сбита ПВО, обломки повредили два дома и ранили женщину; вторая уничтожила объект транспортной инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен», — написал председатель ОВА в телеграмме в среду.

07:20 На Донецком и Луганском направлениях за сутки ВСУ отразили двенадцать атак врага

Уничтожены три танка, три артиллерийских системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

Оккупанты наступают в районе Изюма, где развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.



06:18 В Мелитополе партизаны ликвидировали военных РФ высокого ранга

Отмечается, что в Мелитополе 17 мая российские военные усиленно проверяли частный транспорт, как отмечают в ОВА, вероятно, в поисках партизан.

05:45 Оккупанты ввели процедуру «фильтрации» в каждом оккупированном городе — Денисова



По ее словам, для «особо опасных» в идеологическом понимании и «неблагонадежных» украинцев «фильтрация» становится постоянной — люди вынуждены ее проходить каждые три дня. А также граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают.

04:53 Военные РФ разгоняют среди мелитопольцев фейки с помощью завезенных «шептунов»

Российские военные завезли во временно оккупированный Мелитополь «шептунов», разгоняющих выгодные для оккупантов фейки. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

04:46 Впервые за границей. В Варшаве открылся офис Дія.Бізнес

Министерство цифровой трансформации Украины открыло в Варшаве центр Дія.Бізнес. Это связано с тем, что большое количество украинцев, прибывших в Польшу из-за полномасштабного вторжения России.

03:43 ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки



17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

03:13 ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК Бук

Артиллерия десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожила вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук.

3:03 США и Европа разрабатывают маршруты для экспорта украинского зерна — CNN



США и европейские союзники разрабатывают маршруты по экспорту украинской пшеницы и кукурузы. Эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН.

03:03 В Запорожской области оккупанты взяли в заложники 280 украинцев — ОВА

В Запорожской области Россия взяла в заложники 280 украинцев. Сейчас 163 из них освобождены, а 117 до сих пор находятся в плену оккупантов.

02:29 Приведет к дефолту. США могут лишить возможности РФ платить по государственным облигациям — Bloomberg

США планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям. Это приведет к неизбежному дефолту в РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

02:00 Украина сама должна определять, как завершить развязанную Россией войну — Госдеп

Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала РФ. США делают все, чтобы украинские успешно реализовали свои цели.

01:58 Освобожденных территорий больше, чем оккупированных. Арестович обнародовал карту военных действий в Украине

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что по состоянию на 17 мая в войне России против Украины, украинские защитники освободили в полтора раза больше территорий, чем занимают российские оккупационные войска.

Арестович заявил, что самое большое скопление войск РФ сосредоточено в оккупированных территориях на востоке Украины, а также в местах, где они пытаются атаковать.

00:10 Миссия по эвакуации защитников Мариуполя продолжается — обращение Зеленского



Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что миссия по эвакуации героев с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, ею руководят украинские военные и разведчики.

Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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