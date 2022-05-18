84-й день войны — главное. Первый солдат РФ признался на суде в убийстве мирного украинца, Азовское море, возможно, под угрозой вымирания
Разминирование Бородянки, Киевская область (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
Среда, 18 мая, — 84-й день полномасштабного вторжения России в Украину.
Главное
- Продолжается эвакуация защитников Мариуполя с Азовстали, ею руководят украинские военные и разведчики, привлечены самые влиятельные международные посредники, сообщил Зеленский.
- Бомбардировки Азовстали поставили Азовское море под угрозу полного вымирания, сообщил горсовет Мариуполя. Возможно, повреждено техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.
- РФ нанесла ракетные удары по Николаеву (один гражданский получил осколочные ранения), Днепру (ранены трое гражданских, уничтожен объект транспортной инфраструктуры) и Одесской области (последствия уточняются).
- Оккупанты готовят наступление в Запорожской и луганской области. Контрнаступление в Луганской области возможно летом, считает глава ОВА.
- Первый российский военный признал на суде вину в убийстве гражданского в Украине. Ему грозит пожизненное.
- Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО. Однако Турция заблокировала начало переговоров, пишут СМИ.
Карта боевых действий
Прямой эфир Радио НВ
НВ следит за главными событиями нового дня войны
17:36 Сложный процесс эвакуации защитников с Азовстали продолжается — Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ сообщил, что эвакуация защитников с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, но процесс сложный, а потому призвал осторожно обсуждать эту тему.
17:33 Убийцы заметают следы. «Падение Мариуполя может скрыть от мира доказательства военных преступлений» — CNN
После эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали город фактически остался под контролем оккупантов.
НВ публикует перевод статьи CNN о том, что это может помочь России скрыть военные преступления ее солдат и дать новый импульс наступлению оккупантов на Донбассе.
17:02 «Не будем сохранять лицо Путину». Подоляк — о «немножко странных» заявлениях Макрона и других лидеров в ЕС относительно территориальных уступок Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому пойти на уступки по суверенитету Украины. Подобные заявления звучали и от других европейских политиков, сообщил в эфире Радио НВ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, Украина не согласится на такие предложения как минимум по трем причинам.
16:56 Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО — FT
По информации Financial Times, послы НАТО сегодня должны были начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии, но протест Турции остановил голосование.
Как пишет издание, это вызывает сомнения в том, что НАТО сможет закончить первый этап рассмотрения заявок в течение одной-двух недель, как говорил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг.
16:46 Есть угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбёжки Азовстали — горсовет Мариуполя
Горсовет Мариуполя сообщил о возможном повреждении технического сооружения на Азовстали, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода в результате бомбардировок завода войсками РФ.
16:23 ВСУ уничтожили командный пункт бригады морской пехоты РФ. Убиты три офицера, еще 18 ранены
Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ.
Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
16:21 «Пробуждение Украиной Запада». Россия, ставшая балластом Китая, в ближайшем будущем может утонуть в говне — Яковина
Из-за санкций, введенных Западом через войну в Украине, в России заканчивается импортное оборудование и химические реактивы для очистных сооружений, а это может привести к тому, что РФ в ближайшем будущем может просто утонуть в говне в прямом и переносном смысле.
Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.
Он также отметил, что Украина пробудила Запад и спасла от увядания всю западную цивилизацию, а теперь все объединенные страны вместе смогут изолировать Китай и ограничить его аппетиты в том, что касается мирового господства.
16:00 Ожидается в июне-июле. Что известно о будущем контрнаступлении ВСУ и новой серии неудач российских оккупационных войск
Российским оккупантам не удается окружить украинских бойцов на Донбассе, а в некоторых местах ВСУ переходят в контрнаступление.
НВ рассказывает, что на данный момент известно о большом украинском контрнаступлении и главных неудачах рашистов.
15:52 Луганская область осталась без света, оккупанты обесточили последнюю крупную подстанцию
«Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Разрушения очень серьезные, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.
15:43 Еврокомиссия даст Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 млрд евро
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для «существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет».
15:21 Российский военный Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области
14:47 Убил гражданского. Началось рассмотрение по существу дела российского военного Шишимарина
14:44 Оккупанты из Градов обстреляли колонну авто в Херсонской области: трое погибших, шестеро раненых
Как сообщили в Офисе генпрокурора, инцидент произошел вблизи села Давыдов Брод.
Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области.
14:41 Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
В своем обращении президент Украины он провел параллели с 1944 годом, когда крымские татары пережили депортацию и с теми преступлениями, которые российские оккупанты совершают сейчас, похищая украинцев.
14:20 «Общемировой символ сопротивления». Что знаменует начало эвакуации с Азовстали и как ее защитники затмили пропаганду РФ — мировые СМИ
НВ собрал выдержки из нескольких свежих материалов о первом этапе эвакуации Мариупольского гарнизона.
14:16 В Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд ВС РФ — советник главы МВД
Заряд сработал под вагоном с личным составом, повреждено железнодорожное полотно, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Уточняется количество пострадавших и погибших.
13:11 Летом в Луганской области возможно контрнаступление ВСУ — Гайдай
«По нашей информации, россияне окапываются в районе Сватово и Старобельска, делают укрепления, зарывают танки, роют себе линии обороны. Они тоже прекрасно понимают, что месяц-два — контрнаступление украинских военных возможно», — сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
13:08 Ракетные удары по поселку Десна: количество погибших возросло до 11, еще 14 человек ранены
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на областное управление ГСЧС.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 11 раненых.
12:58 Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию
Инициированные президентом законопроекты зарегистрированы в парламенте. Военное положение и мобилизация могут быть продлены до 24 июня.
12:20 Лидер республиканцев в Сенате призвал Байдена объявить Россию спонсором терроризма
По словам лидера республиканского меньшинства в Сенате США Митча Макконелла, признание спонсором терроризма лишило бы РФ суверенного иммунитета, который не позволяет подавать против страны гражданский иск о возмещении ущерба.
12:08 Пентагон о ситуации в Мариуполе: Сопротивление украинских военных вызывает восхищение
«Несомненно, гражданские, застрявшие там на заводе, которые наконец смогли выбраться, солдаты, продолжавшие сопротивляться — так мужественно и умело — это вызывает восхищение, если только подумать, как долго они смогли продержаться. Президент Зеленский назвал их героями. Я думаю, что мы все можем с этим согласиться», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
11:37 Страны Балтии и Польша просят НАТО расширить военное присутствие на своих территориях из-за угрозы со стороны РФ — WP
«Нельзя исключать прямой военной агрессии России против союзников по НАТО», — говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, полученном газетой The Washington Post.
10:53 В результате ракетной атаки РФ по Днепру травмированы три человека
Глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что пострадавших — двух женщин и одного мужчину — уже доставили в больницу.
10:11 Ситуация в Луганской области обостряется: оккупанты готовятся к наступлению и стягивают технику
«Рашисты продолжают стягивать вооружение и технику из РФ. Наступают на Северодонецком направлении, через Боровеньки пытались приблизиться к областному центру», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
10:07 На передовой становится все больше девушек. Снайпер Елена Белозерская рассказала НВ о своей войне
Девятый год Россия ведет войну против Украины, и фактически все это время, разве что с небольшими перерывами, родину защищает снайпер Елена Белозерская. НВ расспросил ее о том, что сейчас происходит на фронте и когда в этом противостоянии наступит переломный момент.
10:01 В Сумской области отбита атака врага с территории РФ
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что вчера с вечера начался обстрел из артиллерии и минометов с российской стороны по территории Сумского района. Атака отбита, пострадавших нет.
В полшестого утра россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка Ахтырского района. Пострадавших нет, но было попадание в частный дом мирных жителей.
10:00 Утром российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря
По данным украинских военных, существенных разрушений и пострадавших нет. Относительно населенного пункта, куда попала ракета, эта информация не указана.
09:55 Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: загорелся жилой дом, ранен человек
Как сообщили в ГСЧС, у пострадавшего осколочные ранения.
09:45 Общие боевые потери России в войне против Украины
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
- Личный состав 28300 (+400)
- Танки — 1235 (+16)
- Боевые бронированные машины — 3009 (+34)
- Артиллерийские системы — 586 (+8)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 199 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 91 (+1)
- Самолеты — 202 (+1)
- Вертолеты — 167 (+0)
- Беспилотники БПЛА оперативно-тактического уровня — 441 (+5)
- Крылатые ракеты — 102 (+5)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2137 (+28)
- Специальная техника — 43 (+0).
09:23 В Минобороны Британии рассказали о значении обороны Мариуполя и привлечении кадыровцев к захвату города
В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинская оборона Мариуполя в течение более десяти недель задержала возможность России получить полный контроль над городом.
Привлечение к захвату Мариуполя кадыровцев свидетельствует, что Россия испытывает значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, считают в британском оборонном ведомстве.
09:13 Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО
Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел.
09:01 Оккупанты готовят наступление в Запорожской области — Генштаб ВСУ
На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты усиливают группировку войск для проведения наступления на Пологи — Орехов, сообщает Генштаб ВСУ.
08:01 Битва за Донбасс: оккупанты наступают на ряде направлений, в Луганской области сосредоточили до 15 вертолетов
На Донецком направлении оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий оккупационная армия РФ сосредоточила в Луганской области до пятнадцати вертолетов.
07:50 Утром РФ нанесла ракетный удар по Днепру
Оккупанты утром в среду обстреляли Днепр, одна ракета сбита ПВО, обломки повредили два дома и ранили женщину; вторая уничтожила объект транспортной инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
«Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен», — написал председатель ОВА в телеграмме в среду.
07:20 На Донецком и Луганском направлениях за сутки ВСУ отразили двенадцать атак врага
Уничтожены три танка, три артиллерийских системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.
Оккупанты наступают в районе Изюма, где развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
06:18 В Мелитополе партизаны ликвидировали военных РФ высокого ранга
Отмечается, что в Мелитополе 17 мая российские военные усиленно проверяли частный транспорт, как отмечают в ОВА, вероятно, в поисках партизан.
05:45 Оккупанты ввели процедуру «фильтрации» в каждом оккупированном городе — Денисова
По ее словам, для «особо опасных» в идеологическом понимании и «неблагонадежных» украинцев «фильтрация» становится постоянной — люди вынуждены ее проходить каждые три дня. А также граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают.
04:53 Военные РФ разгоняют среди мелитопольцев фейки с помощью завезенных «шептунов»
Российские военные завезли во временно оккупированный Мелитополь «шептунов», разгоняющих выгодные для оккупантов фейки. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.
04:46 Впервые за границей. В Варшаве открылся офис Дія.Бізнес
Министерство цифровой трансформации Украины открыло в Варшаве центр Дія.Бізнес. Это связано с тем, что большое количество украинцев, прибывших в Польшу из-за полномасштабного вторжения России.
03:43 ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки
17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.
03:13 ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК Бук
Артиллерия десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожила вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук.
3:03 США и Европа разрабатывают маршруты для экспорта украинского зерна — CNN
США и европейские союзники разрабатывают маршруты по экспорту украинской пшеницы и кукурузы. Эта задача будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече в ООН.
03:03 В Запорожской области оккупанты взяли в заложники 280 украинцев — ОВА
В Запорожской области Россия взяла в заложники 280 украинцев. Сейчас 163 из них освобождены, а 117 до сих пор находятся в плену оккупантов.
02:29 Приведет к дефолту. США могут лишить возможности РФ платить по государственным облигациям — Bloomberg
США планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям. Это приведет к неизбежному дефолту в РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
02:00 Украина сама должна определять, как завершить развязанную Россией войну — Госдеп
Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала РФ. США делают все, чтобы украинские успешно реализовали свои цели.
01:58 Освобожденных территорий больше, чем оккупированных. Арестович обнародовал карту военных действий в Украине
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что по состоянию на 17 мая в войне России против Украины, украинские защитники освободили в полтора раза больше территорий, чем занимают российские оккупационные войска.
Арестович заявил, что самое большое скопление войск РФ сосредоточено в оккупированных территориях на востоке Украины, а также в местах, где они пытаются атаковать.
00:10 Миссия по эвакуации защитников Мариуполя продолжается — обращение Зеленского
Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что миссия по эвакуации героев с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, ею руководят украинские военные и разведчики.
Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос во время разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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