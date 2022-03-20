Мариуполь остается самым сложным направлением — Денисенко

20 марта, 08:48
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Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия бросила все военные сили, чтобы разрушить Мариуполь. Однако полк Азов продолжает героически оборонять город и отбивать атаку врага.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона.

Он подчеркнул, что наиболее сложная ситуация остается именно в Мариуполе.

«Традиционно наиболее сложной остается ситуация в Мариуполе и на востоке страны. В Мариуполе очень мужественно защищается полк Азов, морпехи, территориальная оборона. Россияне кинули все что у них было, чтобы что-то сделать с этим городом, который три недели стоит, несмотря на варварские действия России», — рассказал Денисенко.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия МВД Украины Война России против Украины

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