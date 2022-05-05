«Это рядом с нами». Лукашенко против применения ядерного оружия в Украине 5 мая, 17:28 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщает провластное издание Пул Первого.

Одной из причин он назвал то, что Беларусь граничит с Украиной.

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«Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимым. Это ж еще потому что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как США. Это поэтому еще недопустимо. Но недопустимо и потому, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо», — заявил он.

При этом украинские власти не исключают, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.



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