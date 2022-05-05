«Это рядом с нами». Лукашенко против применения ядерного оружия в Украине

5 мая, 17:28
Цей матеріал також доступний українською
Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщает провластное издание Пул Первого.

Одной из причин он назвал то, что Беларусь граничит с Украиной.

Видео дня
Читайте также:
Печальный тупик для России. Какой выход нашел Путин к 9 мая

«Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимым. Это ж еще потому что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как США. Это поэтому еще недопустимо. Но недопустимо и потому, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо», — заявил он.

При этом украинские власти не исключают, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Ядерная угроза Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X