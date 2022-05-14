Войска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской области
Последствия обстрелов Луганской области (Фото:МВД Украины)
В Луганской области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов. В результате повреждено 63 объекта инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
За прошедшие сутки полицией зарегистрировано 30 фактов обстрелов.
В частности, в Северодонецке повреждены семь многоквартирных домов, в Камышевахе — 11 частных домов, в Золотом — 10.
Также в селе Врубовка, Троицкое, Викторовка, Тошковка, Катериновка и Новозвановка повреждено по пять частных домов.
Кроме того, в Рубежном повреждены многоквартирные и частные дома и гараж. В Лисичанске оккупанты повредили здание завода.
Военные преступления РФ задокументированы. Полиция проводит досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.