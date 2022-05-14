Войска РФ обстреляли за сутки 11 населенных пунктов Луганской области

14 мая, 16:09
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Последствия обстрелов Луганской области (Фото:МВД Украины)

Последствия обстрелов Луганской области (Фото:МВД Украины)

В Луганской области оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов. В результате повреждено 63 объекта инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

За прошедшие сутки полицией зарегистрировано 30 фактов обстрелов.

В частности, в Северодонецке повреждены семь многоквартирных домов, в Камышевахе — 11 частных домов, в Золотом — 10.

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Также в селе Врубовка, Троицкое, Викторовка, Тошковка, Катериновка и Новозвановка повреждено по пять частных домов.

Кроме того, в Рубежном повреждены многоквартирные и частные дома и гараж. В Лисичанске оккупанты повредили здание завода.

Военные преступления РФ задокументированы. Полиция проводит досудебные расследования по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область МВД Украины Война России против Украины

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