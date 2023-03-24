Миссия ООН по правам человека заявила о казнях украинских и российских военнопленных. Омбудсмен отреагировал 24 марта, 18:58 Матильда Богнер (Фото:Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission / Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал заявление мониторинговой миссии ООН о предполагаемых «казнях» российских военнопленных в Украине.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время пресс-конференции в пятницу, 24 марта, заявила, что «мы глубоко обеспокоены казнью до 25 российских военнопленных и hors de combat [вышедших из строя], которые мы зафиксировали».



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По словам Богнер, ее миссии известно, что Украина начала расследование пяти случаев, которые охватывают 22 жертвы. Она утверждает, что почти половина из 222 российских военных, с которыми говорили представители миссии, заявили о «жестоком обращении» или «пытках».

«Что касается обращения с украинскими военнопленными — мы также глубоко обеспокоены казнями 15 украинских военнопленных вскоре после их захвата российскими войсками. Наемники ЧВК Вагнер осуществили 11 из таких казней», — заявила Богнер.

Она сказала, что Россия, в отличие от Украины, не предоставила доступ к местам удержания военнопленных, но миссия смогла поговорить с украинскими военными после их освобождения из плена.

Большинство украинских военных, которые попали в плен во время боя, подвергались пыткам и жестокому обращению. Российские войска и сотрудники ФСБ пытались получить от них информацию, запугать и унизить, пытали электрическим током, избивали, наносили огнестрельные или колотые ранения, имитировали казнь.

«Условия содержания многих украинских военных были шокирующими», — также сказала Богнер и добавила, что, по информации ее миссии, пять украинских военнопленных умерли из-за отсутствия медицинской помощи.

Глава миссии сообщила, что, по данным миссии, от пыток и избиений в плену умерли пять украинских военнопленных.

Миссия ООН 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными и доклад о ситуации с правами человека в Украине. Она зафиксировала массовые убийства, захват и депортацию гражданских российскими войсками, пытки, жестокое обращение и сексуальное насилие над ними, гибель и ранения гражданских в результате российской агрессии.



Реакция украинского омбудсмена

Дмитрий Лубинец в Telegram отметил, что выводы миссии ООН подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений в Украине, нарушение прав человека и игнорирование норм международного гуманитарного права.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина соблюдает Женевские конвенции, международное право и открыта к сотрудничеству с международными организациями.

«Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер и постоянной координатором системы ООН в Украине Дениз Браун они ни разу не подняли вопрос обращения с российскими военнопленными. К тому же хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы миссии относительно возможных нарушений со стороны украинской стороны», — заявил Лубинец.

Он призвал ООН и международное сообщество давить на страну-агрессора и требовать допуска к местам, где удерживают украинских военнопленных.



«Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пытки скрываются», — напомнил омбудсмен.