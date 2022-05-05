«За правду-матку». Лавров не исключил использования ядерного оружия в Украине — СМИ

5 мая, 19:41
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Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Россия не применяет в Украине ядерное оружие, но не исключает возможное использование ядерного оружия в дальнейшем, сообщает Guildhall.

Согласно записи разговоров, сделанные во время неформального общения главы МИД России Сергея Лаврова с представителями дипломатического корпуса стран СНГ и переданные украинской разведке, сейчас Россия не планирует применять ядерное оружие в Украине.

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«Мы ведем нашу операцию обычными вооружениями. На данном этапе обычными вооружениями. За правду-матку», — сказал глава МИД РФ, сделав смысловой акцент на словах «на данном этапе».

https://www.youtube.com/watch?v=Oyjppl4QtyA

При этом украинские власти не исключают, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Сергей Лавров Ядерное вооружение Ядерная угроза Война России против Украины

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