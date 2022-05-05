«За правду-матку». Лавров не исключил использования ядерного оружия в Украине — СМИ 5 мая, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Россия не применяет в Украине ядерное оружие, но не исключает возможное использование ядерного оружия в дальнейшем, сообщает Guildhall.

Согласно записи разговоров, сделанные во время неформального общения главы МИД России Сергея Лаврова с представителями дипломатического корпуса стран СНГ и переданные украинской разведке, сейчас Россия не планирует применять ядерное оружие в Украине.

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«Мы ведем нашу операцию обычными вооружениями. На данном этапе обычными вооружениями. За правду-матку», — сказал глава МИД РФ, сделав смысловой акцент на словах «на данном этапе».

При этом украинские власти не исключают, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.



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