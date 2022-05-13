«С павлинами поговори». Лавров нахамил журналистам во время поездки в Таджикистан
Сергей Лавров (Фото:Handout via REUTERS)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил журналисту Настоящего времени поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.
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В пятницу, 13 мая, на попытку журналиста задать вопрос Лаврову, российский дипломат предложил «поговорить с павлинами».
Инцидент произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
Помимо Лаврова в саммите участвовали главы МИД Таджикистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, а также и. о. министра иностранных дел Узбекистана и замминистра иностранных дел Туркменистана.
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