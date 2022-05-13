«С павлинами поговори». Лавров нахамил журналистам во время поездки в Таджикистан 13 мая, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил журналисту Настоящего времени поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.

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В пятницу, 13 мая, на попытку журналиста задать вопрос Лаврову, российский дипломат предложил «поговорить с павлинами».

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Инцидент произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Помимо Лаврова в саммите участвовали главы МИД Таджикистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, а также и. о. министра иностранных дел Узбекистана и замминистра иностранных дел Туркменистана.

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