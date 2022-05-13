«С павлинами поговори». Лавров нахамил журналистам во время поездки в Таджикистан

13 мая, 16:26
Цей матеріал також доступний українською
Сергей Лавров (Фото:Handout via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил журналисту Настоящего времени поговорить с павлинами в ответ на просьбу об интервью.

Война России против Украины — главные события 13 мая

В пятницу, 13 мая, на попытку журналиста задать вопрос Лаврову, российский дипломат предложил «поговорить с павлинами».

Видео дня

Инцидент произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

https://twitter.com/CurrentTimeAsia/status/1525054825725140992?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1525069689524731904%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fsteady-cascade-344721.appspot.com%2Fnews%2F2022%2F05%2F13%2Fpavlin

Помимо Лаврова в саммите участвовали главы МИД Таджикистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, а также и. о. министра иностранных дел Узбекистана и замминистра иностранных дел Туркменистана.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия МИД России Сергей Лавров Таджикистан Журналист

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X