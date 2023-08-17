«Мы этого не чувствуем». Кулеба рассказал, оказывают ли давление западные партнеры на Украину во время наступления 17 августа, 16:41 Глава МИД Украины прокомментировал давление западных партнеров на Киев по вопросу наступления Сил обороны (Фото:МИД / Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не почувствует давления западных стран в вопросе наступления, но отметил рост «голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве».

Об этом глава МИД рассказал в интервью AFP.

Отвечая на вопрос, находится ли Украина под давлением своих западных союзников, которые предоставили значительную военную помощь, чтобы достичь больших успехов на фронте, Кулеба ответил, что Киев «этого не чувствует», хотя и признал «увеличение голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве», которые обсуждают темпы успехов Украины во время наступления.

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Глава МИД Украины отметил, что «легко говорить, что вы хотите, чтобы все было быстрее, когда вас там нет».

«Наша цель — победа, победа в виде освобождения наших территорий в границах 1991 года. И нам безразлично, сколько времени это займет», — заявил Кулеба.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, пока украинский народ разделяет эту цель, украинское правительство будет двигаться «бок о бок со своим народом».

«Правда заключается в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война — это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет», — резюмировал Кулеба.

Во вторник, 15 августа, глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс, уступив часть своих территорий стране-агрессору России.

Это заявление было раскритиковано как в Украине, так и за рубежом. МИД Украины назвал такие заявления неприемлемыми и играющими на руку российской агрессии.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

В Белом доме отреагировали на заявление главы канцелярии генсека НАТО и добавили, что никаких дискуссий на эту тему нет и не было.

На следующий день, 16 августа, Йенсен назвал свои слова ошибкой и заявил, что не должен был так говорить.

В четверг, 17 августа, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама будет решать, когда будут благоприятные условия для любых переговоров.