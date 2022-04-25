В Луганской области задержали корректировщиков, помогавших оккупантам обстреливать Северодонецк 25 апреля, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Корректировщик огня оккупантов (Фото:3 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях/Facebook)

В Луганской области СБУ задержала группу информаторов, которые «работали» на оккупантов. Те за «сотрудничество» в награду обещали автомобиль, который сами же и украли.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Боевики 2 АК российских оккупационных войск завербовали трех северодончан, которым поручили собирать в городе военную разведывательную информацию», — говорится в сообщении.

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«Отрабатывая» обещанный автомобиль, наемники ходили по улицам, отслеживали места дислокации, маршруты перемещения подразделений и техники ВСУ, фотографировали и передавали врагу. Кроме того, они корректировали артиллерийский огонь противника по Северодонецку.

«Сотрудники СБУ задержали пособников российских фашистов с поличным, при попытке фотофиксации позиций украинской армии», — добавили в СБУ.

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. За «работу» информаторам обещали денежное вознаграждение и даже автомобиль, который оккупанты украли у местных жителей.

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