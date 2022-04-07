«Придется отвечать». В Энергоатоме назвали имя российского генерала, который командовал захватом Запорожской АЭС 7 апреля, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Алексей Домбровский (Фото:Энергоатом)

Силовым захватом Запорожской АЭС, создавшим угрозу для половины мира, командовал российский генерал-майор Домбровский Алексей Юрьевич.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

В ведомстве подчеркнули, что именно он отдавал команду обстреливать Запорожскую АЭС.

«Команду обстреливать атомную станцию ​​и жилые кварталы Энергодара также отдавал он. И именно он несет персональную ответственность за разрушение в городе и повреждение объектов ЗАЭС, тяжелую технику на ее территории и утилизацию снарядов на станции», — отмечается в сообщении.

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В Энергоатоме заявили, что в энергоблоки станции и других зданий на территории АЭС попали по меньшей мере 50 снарядов. Они не взорвались.

«За эти преступления придется отвечать. Каждого российского террориста ждет международный суд и справедливое наказание», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на замену Домбровскому две недели назад приехал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из РФ, генерал-майор Валерий Васильев.

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Здания ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

12 марта стало известно, что российские военные пытались заменить персонал Запорожской АЭС инженерами Росатома. 10 чиновников Росатома, в том числе два старших инженера, безуспешно пытались проникнуть на АЭС и взять под свой контроль работу предприятия.



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