Крымские партизаны обещают 1 миллион гривен за устранение Аксенова 20 мая, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Сергей Аксенов (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Крымские партизаны пообещали выплаты за устранение главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, а также других политических деятелей во временно оккупированных Крыму и Херсонской области.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Крым — край партизанской славы.

За устранение оккупационного председателя Крыма Сергея Аксенова и «председателя Госсовета» Крыма Владимира Константинова партизаны пообещали 1 млн гривен. За устранение главы оккупационной администрации в Херсонской области Владимира Сальдо и заместителя председателя оккупационной администрации в Херсонской области Кирилла Стремоусова — 500 тыс. гривен.

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«Несмотря на то, что эти персонажи лишь говорящие головы кремлевского режима, они подлежат устранению. Именно они транслируют мнение крымчан, и мнение жителей Херсонской области», — написали представители партизанского движения.

Представители движения гарантируют оплату после «подтверждения проделанной работы».

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