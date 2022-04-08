Россия снова лжет. Удар по вокзалу в Краматорске могли нанести с оккупированного Шахтерска — CIT 8 апреля, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Ракетный удар по Краматорску (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска могли нанести с территории временно оккупированного Шахтерска, сообщает Conflict Intelligence Team. Россия же утверждает, что украинские военнослужащие якобы нанесли удар из Доброполья.

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По фотографии и видео можно определить, что ракетная часть лежит в направлении на северо-восток, что означает, что ракета, вероятно, прилетела с запада, юго-запада или юга, говорят расследователи.

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В организации подчеркнули, что все сообщения российской стороны о том, что Украина нанесла ракетный удар сама по себе кажутся невероятными и не имеют никакого подтверждения.

«Если же пренебречь направлением РЧ, то можно допустить, что пуск был осуществлен из подконтрольного „ДНР“ Шахтерска к юго-востоку от Краматорска, где незадолго до попадания отмечался пуск неких ракет — в таком случае, возможно, рано или поздно будет найдена и вторая ракетная часть», — говорится в сообщении.

При этом в CIT обращают внимание на то, что за день до обстрела пророссийские Telegram-каналы предупреждали жителей Славянска и Краматорска не эвакуироваться в ближайшее время, так как могут быть нанесены удары по железнодорожным путям.

«Кроме того, российское Минобороны само неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска», — отмечают в организации.

Более того, российская сторона утверждает, что у них на вооружении нет комплексов Точка-У, однако это неправда.

«Еще в конце прошлого года сообщалось, что созданная незадолго до этого 47-я ракетная бригада 8-й армии (дислоцированной к востоку от Донбасса) имеет на вооружении Точки-У (их можно увидеть в репортаже местного телевидения). Бригадный комплект Искандер-М 47-я рбр получила только 26 января этого года, менее чем за месяц до вторжения, и едва ли успела его освоить», — сообщают в CIT.

В организации подчеркивают, что вариант «провокации Украины», который педалирует МО РФ, представляется невероятным хотя бы потому, что украинцы не стали бы рисковать стратегически важным вокзалом ради «провокации» в условиях, когда свидетельств обстрелов жилых кварталов и так более чем достаточно. При этом обвинение Украины в «срыве эвакуации» не выдерживает критики, поскольку местные власти и правительство активно призывают жителей эвакуироваться и вывозят их любыми способами, в том числе автотранспортом.

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«Никто не сделал больше для „срыва эвакуации“, чем российские военные, которые в последние дни, как мы писали выше, бьют по железнодорожным узлам», — подытожили в CIT.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что вокзал в Краматорске обстреляли кассетными боеприпасами из Искандера, но позже уточнил, что, по обновленной информации, вокзал был атакован Точкой-У.

По предварительным данным, не менее 39 человек погибли и около 300 получили ранения в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска



Как сообщили в полиции, удар пришелся на временный зал ожидания. Там находились сотни пассажиров, ожидавших эвакуационного поезда.

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