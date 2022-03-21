Оккупанты украли корабли с несколькими десятками тысяч тонн зерна из порта Бердянска — глава Запорожской ОВА

21 марта, 07:17
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Корабли с зерном исчезли из Бердянского порта (Фото:bmtport.com.ua)

Корабли с зерном исчезли из Бердянского порта (Фото:bmtport.com.ua)

В Бердянске из морского порта российские оккупанты украли пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна.

Об этом во время телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, которого цитирует Укринформ.

Со ссылкой на жителей города он рассказал, что в порту стояли пять кораблей, некоторые из которых были полностью загружены, что видно по таможенным документам.

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«Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами», — отметил Старух.

По словам чиновника, в кораблях было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна, и вскоре должно быть известно, куда отправлены судна.

Ранее министр агрополитики Украины Роман Лещенко заявил, что запасов продовольствия Украине хватит на ближайшие годы.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Зерно Бердянск Корабли Война России против Украины

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