Оккупанты украли корабли с несколькими десятками тысяч тонн зерна из порта Бердянска — глава Запорожской ОВА
Корабли с зерном исчезли из Бердянского порта (Фото:bmtport.com.ua)
В Бердянске из морского порта российские оккупанты украли пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна.
Об этом во время телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, которого цитирует Укринформ.
Со ссылкой на жителей города он рассказал, что в порту стояли пять кораблей, некоторые из которых были полностью загружены, что видно по таможенным документам.
«Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами», — отметил Старух.
По словам чиновника, в кораблях было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна, и вскоре должно быть известно, куда отправлены судна.
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