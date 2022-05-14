Подбитый российский корабль Всеволод Бобров заметили в Севастополе — фото 14 мая, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Всеволод Бобров (Фото:Крым.Реалии)

Судно тылового обеспечения Всеволод Бобров Черноморского флота России, об ударе по которому ранее заявили в Одесской ОВА, 14 мая зашло в Севастопольскую бухту, сообщает Крым.Реалии.

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По информации корреспондента издания, около 13:00 судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и проследовало своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.

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12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что благодаря действиям украинских защитников в Черном море загорелся российской корабль. По его словам, речь о судне тылового обеспечения Всеволод Бобров.,

Россия до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию.

По информации Генштаба ВСУ, украинские военнослужащие с начала полномасштабного вторжения РФ смогли уничтожили 13 кораблей/катеров РФ.

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