Подбитый российский корабль Всеволод Бобров заметили в Севастополе — фото
Всеволод Бобров (Фото:Крым.Реалии)
Судно тылового обеспечения Всеволод Бобров Черноморского флота России, об ударе по которому ранее заявили в Одесской ОВА, 14 мая зашло в Севастопольскую бухту, сообщает Крым.Реалии.
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По информации корреспондента издания, около 13:00 судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и проследовало своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.
12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что благодаря действиям украинских защитников в Черном море загорелся российской корабль. По его словам, речь о судне тылового обеспечения Всеволод Бобров.,
Россия до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию.
По информации Генштаба ВСУ, украинские военнослужащие с начала полномасштабного вторжения РФ смогли уничтожили 13 кораблей/катеров РФ.
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