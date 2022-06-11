«Финал простой». Мы не проиграли юг Украины, заберем назад все, включая Арабатскую стрелку — Подоляк 11 июня, 17:21 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Украина будет продолжать бороться за юг Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью НВ.

Он подчеркнул, что власти Украины знают, в каких условиях находятся жители временно оккупированных территорий.

«Относительно юга в целом. Мы точно будем его деблокировать. Мы точно отберем обратно все свои города. Мы точно не проиграли юг. Мы точно помним обо всех людях. Мы знаем, как они там страдают. Знаем, что сегодня там делает Россия, что она не упускает людей, что она арестовывает наших граждан, что они создают репрессивные органы, которые ломают наших людей. Там нет русских настроений. Мы все это помним. Мы вернем юг Украины», — заявил он.

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Подоляк также добавил, что финал войны России против Украины — это деоккупация всех территорий Украины, включая юг.

«Мы должны дойти до финала. А финал простой — Украина должна освободить свои территории. Для этого мы должны быть сегодня мобилизованы и сплочены», — отметил он.

Советник главы Офиса президента также признал, что со стороны Украины в этом вопросе были ошибки: «Ответственные лица будут нести ответственность; те, кто не ответственны, — не будут нести. Сегодня главное — Херсон забрать назад, забрать все, включая Арабатскую стрелку».

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