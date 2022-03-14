Скоро может состояться обмен пленными — Венедиктова
Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)
В ближайшее время может состояться обмен пленными между Украиной и Россией, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
В эфире телемарафона в понедельник, 14 марта, она уточнила, что пока не будет раскрывать подробности.
«Не хочу комментировать то, что может нанести ущерб военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных», — сказала она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве взятых в плен российских оккупантов. По его словам, для их содержания пришлось создать специальную структуру.
После чего стало известно, что Кабмин создал координационный штаб по вопросам обращения с пленными, который возглавила вицепремьер-министр Ирина Верещук.
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