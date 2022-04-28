Псевдоглаве Херсонского горсовета сообщили о подозрении — Офис генпрокурора 28 апреля, 18:15 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Псевдоглава Херсонского горсовета Александр Кобец подозревается в коллаборационной деятельности.

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Об этом сообщает пресс-служба Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации города Херсона подозреваемый добровольно занял должность главы в незаконно созданном оккупационными властями органе власти — так называемой «Херсонской городской администрации».

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Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава Херсонской Областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо и никто из власти не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные колаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что Кобца и Сальдо уже представили его заместителям и руководителям коммунальных предприятий, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, главам районных советов.

По информации Колыхаева, сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества, и выбор будет каждым сделан самостоятельно.

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