В курортную Кирилловку приехали оккупанты, власти отказались «сотрудничать» 25 марта, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Кирилловка отказалась сотрудничать с оккупантами (Фото:Марина Логинова / Facebook)

В курортный поселок Кирилловка Запорожской области приехали российские оккупанты и предложили властям «сотрудничество», на что получили отказ. Об этом рассказал голова поселкового совета Иван Малеев в видеообращении.

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«Сегодня и к нам заехали гости, представители РФ, военные. Представились „военная комендатура города Мелитополя“. Естественно, предложили „сотрудничать“. На что мы, естественно, отказались… Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем. На сегодня у нас все как было. Мы дежурим, сохраняем общественный порядок, контролируем работу коммунальных предприятий, все у нас идет своим чередом. Слава Украине», — сказал Малеев и призвал жителей сохранять спокойствие.



Видео дня

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. После похищения мэра депутат местного горсовета от Оппозиционного блока Галина Данильченко пошла на сотрудничество с оккупантами и призвала жителей не сопротивляться.

16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.