Канада вводит новые санкции против РФ и отменяет все пошлины на товары из Украины 9 мая, 01:03 Цей матеріал також доступний українською 8 мая Украину посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против России и ее граждан, компаний и олигархов.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщает Укринформ.

Санкции будут введены против 40 россиян и пяти компаний, которые «способствовали вторжению в Украину».

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«Санкции вводятся против 21 россиянина, в том числе олигархов и близких сторонников российского режима, а также 19 человек из российского оборонного сектора», — заявил Трюдо.

С конца февраля под санкции Канады попали более 1000 российских, белорусских физических и юридических лиц.

Также первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Канада вслед за Британией и ЕС отменила на год все пошлины на украинские товары.

«Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи», — заявила Свириденко.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что своими зверствами режим кремлевского диктатора Путина позорит память о погибших во Второй мировой войне, которых вспоминают 8 мая.

«Сейчас мы празднуем День Победы над фашизмом в Европе. Когда десятки лет назад солдаты из стран-союзников, из Украины, из России, стояли плечом к плечу и побороли фашизм. А то, что делает сегодня Владимир Путин, эти последние недели, приносит позор светлой памяти тех миллионов, миллионов россиян, которые отдали свою жизнь во имя свободы. Этим Путин запомнится в Европе», — заявил Трюдо.



8 мая, в День памяти и примирения Украину посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо и первая леди США Джилл Байден.

Трюдо, в частности, посетил Ирпень Киевской области, который сильно пострадал от агрессии российских оккупантов. Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами в Ужгороде.

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