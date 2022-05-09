Канада будет поставлять в Украину NLAW и другие противотанковые системы

9 мая, 02:14
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Противотанковые ракетные комплексы NLAW (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Противотанковые ракетные комплексы NLAW (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна продолжит поставлять в Украину гранатометы NLAW и другое противотанковое вооружение.

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«Мы уже говорили о том, что будем предоставлять NLAW и другие противотанковые военные оборудования. Мы будем предоставлять все, что необходимо, а также будем финансировать усилия по разминированию», — заявил Трюдо.

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Глава правительства напомнил, что Канада за последние годы проводила учения для более чем 30 тысяч украинских военных.

«Мы продолжаем финансовую помощь, чтобы правительство продолжало работать в Украине. И мы продолжаем наши гуманитарные усилия, а также принимаем беженцев в своей стране», — заявил Трюдо.

https://www.youtube.com/embed/dH8V8ddoMrE
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Противотанковые комплексы NLAW считаются одними из самых эффективных современных гранатометов для ведения боев в городах и способных уничтожить бронетехнику врага как с минимального расстояния в 20 м, так и с максимального — до 600 м.

Канада ранее анонсировала, что вводит новые санкции против РФ и отменяет все пошлины на товары из Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=sWQgazNnUio
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Канада Война в Украине Джастин Трюдо NLAW Война России против Украины

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