26 боевых столкновений за сутки. Силы обороны успешно продвигаются южнее Работино и возле Клищиевки — Генштаб 9 сентября, 20:30 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в субботу, 9 сентября, сообщил, что российские оккупанты потерпели неудачу на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной на Facebook:

За минувшие сутки произошло 26 боевых столкновений;



Противник нанес два ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 14 обстрелов из РСЗО;

На Лиманском направлении в районе Берестового, на Бахмутском направлении в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Клещеевки, а также на Марьинском направлении в районе Марьинки оккупанты потерпели неудачу;



Силы обороны Украины ( СоУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском на Бахмутском направлении. Имеют успех в районах южнее Роботино и Клещеевки;



СоУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском на Бахмутском направлении. Имеют успех в районах южнее Роботино и Клещеевки; За сутки авиация СоУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники.



Ракетные войска СоУ поразили пять артиллерийских средств и один ЗРК противника.

Видео дня

Как сообщал Генштаб, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано 600 оккупантов. Общая численность потерь РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 268 тысяч солдат.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV