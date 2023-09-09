26 боевых столкновений за сутки. Силы обороны успешно продвигаются южнее Работино и возле Клищиевки — Генштаб
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в субботу, 9 сентября, сообщил, что российские оккупанты потерпели неудачу на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
Главное из сводки, опубликованной на Facebook:
- За минувшие сутки произошло 26 боевых столкновений;
- Противник нанес два ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 14 обстрелов из РСЗО;
- На Лиманском направлении в районе Берестового, на Бахмутском направлении в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Клещеевки, а также на Марьинском направлении в районе Марьинки оккупанты потерпели неудачу;
- Силы обороны Украины (СоУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском на Бахмутском направлении. Имеют успех в районах южнее Роботино и Клещеевки;
- За сутки авиация СоУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники.
- Ракетные войска СоУ поразили пять артиллерийских средств и один ЗРК противника.
Как сообщал Генштаб, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано 600 оккупантов. Общая численность потерь РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 268 тысяч солдат.