Ситуация в Херсонской области обостряется ежедневно, выехать оттуда можно только через Крым — командование Юг 8 июня, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Ситуация в оккупированной Херсонской области ежедневно ухудшается, сообщает оперативное командование Юг.

По данным военных, оккупационные власти продолжают продвигать идею присоединения Херсонской области к России.

«Между тем в регионе ситуация обостряется каждый день. Из-за боевых действий повреждено очень много домов и инфраструктуры, в результате обстрелов погибли и тяжело ранены мирные жители, оказание помощи которым осложнено нехваткой лекарств. Стабильно тяжелая ситуация в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской территориальных общинах, где идут боевые действия. Выехать и въехать из оккупированной области практически невозможно, только через Крым», — говорится в сообщении.

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Также, по данным ОК Юг, медицинские комиссии военкоматов в оккупированном Крыму фальсифицируют результаты медицинских осмотров призывников для максимального набора. При этом военные напоминают, что призыв людей на оккупированных территориях — нарушение международного гуманитарного права и военное преступление.

Командование также сообщает об обстреле Николаева из реактивных систем залпового огня Ураган.

«Пытаясь разрушать инфраструктуру и промышленность областного центра, ночными обстрелами враг продолжает психологическое давление на мирное население города. Воздушную разведку Николаевщины, в поисках новых мест ударов, враг проводил беспилотным летательным аппаратом Орлан-10, который традиционно точно уничтожен нашим зенитно-ракетным подразделением», — добавляет пресс-служба.

В то же время в Одесской области, в том числе на границе с сепаратистским Приднестровьем, ситуация контролируется. В Черном море находятся четыре российских ракетных корабля и подлодка, снаряженные 36 крылатыми ракетами Калибр.

8 июня спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что вблизи Херсонской области оккупанты развернули ракетные комплексы Искандер-М.

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