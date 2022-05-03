Российские оккупанты перебросили под Изюм Смерчи и минометы Тюльпан — Генштаб 3 мая, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная башня российского танка в Залесье, Киевская область, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 3 мая, на 69-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты не прекращают наступление на востоке, цель которого — установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом;

на Слобожанском направлении противник продолжает авиаудары и артиллерийские обстрелы Харькова. Враги ведут наступление в направлении Изюм-Барвенково, несут потери. Оккупанты перебросили в район Изюма батарею тяжелых самоходных минометов Тюльпан калибром 240-мм и подразделение с РСЗО Смерч;

калибром 240-мм и подразделение с РСЗО Смерч; на временно захваченных территориях в Харьковской области российские оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, используют подразделения росгвардии;

на Донецком и Таврийском направлениях основные усилия россиян сосредоточены на наступлении на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях . Оккупанты хотят взять под контроль Рубежное, Попасную и развить наступление в направлениях на Лиман, Северск и Славянск, на отдельных рубежах оборудуют вторую линию обороны;

. Оккупанты хотят взять под контроль Рубежное, Попасную и развить наступление в направлениях на Лиман, Северск и Славянск, на отдельных рубежах оборудуют вторую линию обороны; в Мариуполе оккупанты продолжают блокировать защитников города в районе Азовстали , обстреливают из артиллерии и танков территорию комбината;

, обстреливают из артиллерии и танков территорию комбината; на Таврийском направлении оккупанты проводят демонстрационные действия и маневры, чтобы сковать действия украинских защитников и помешать их переброске на другие направления;

на Южнобугском направлении враг перегруппировывается, наращивает силы и материально-техническое обеспечение;

в оккупированном Россией молдавском Приднестровье по-прежнему сложная обстановка, там готовятся к эвакуации семей офицеров российских войск ;

; на Волынском, Северском и Полесском направлениях белорусские военные продолжают усиливать украинско-белорусскую границу. В Сумской области разоблачили вражескую ДРГ;

российские корабли в Черном и Азовском морях продолжают ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, изолируют район боевых действий и обеспечивают огневую поддержку на приморском направлении;

по гражданской инфраструктуре Украины, изолируют район боевых действий и обеспечивают огневую поддержку на приморском направлении; подразделения Сил обороны продолжают наносить потери оккупантам. По информации Генштаба, благодаря действиям защитников и защитниц Украины подразделения 38-й ОМБ российской армии потеряли около 60% личного состава погибшими и ранеными.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 200 своих солдат, 1062 танка, 194 самолета, 155 вертолетов, десять кораблей и катеров и так далее.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.