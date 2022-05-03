Российские оккупанты перебросили под Изюм Смерчи и минометы Тюльпан — Генштаб

3 мая, 19:43
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Уничтоженная башня российского танка в Залесье, Киевская область, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная башня российского танка в Залесье, Киевская область, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 3 мая, на 69-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • российские оккупанты не прекращают наступление на востоке, цель которого — установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом;
  • на Слобожанском направлении противник продолжает авиаудары и артиллерийские обстрелы Харькова. Враги ведут наступление в направлении Изюм-Барвенково, несут потери. Оккупанты перебросили в район Изюма батарею тяжелых самоходных минометов Тюльпан калибром 240-мм и подразделение с РСЗО Смерч;
  • на временно захваченных территориях в Харьковской области российские оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, используют подразделения росгвардии;
  • на Донецком и Таврийском направлениях основные усилия россиян сосредоточены на наступлении на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Оккупанты хотят взять под контроль Рубежное, Попасную и развить наступление в направлениях на Лиман, Северск и Славянск, на отдельных рубежах оборудуют вторую линию обороны;
  • в Мариуполе оккупанты продолжают блокировать защитников города в районе Азовстали, обстреливают из артиллерии и танков территорию комбината;
  • на Таврийском направлении оккупанты проводят демонстрационные действия и маневры, чтобы сковать действия украинских защитников и помешать их переброске на другие направления;
  • на Южнобугском направлении враг перегруппировывается, наращивает силы и материально-техническое обеспечение;
  • в оккупированном Россией молдавском Приднестровье по-прежнему сложная обстановка, там готовятся к эвакуации семей офицеров российских войск;
  • на Волынском, Северском и Полесском направлениях белорусские военные продолжают усиливать украинско-белорусскую границу. В Сумской области разоблачили вражескую ДРГ;
  • российские корабли в Черном и Азовском морях продолжают ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, изолируют район боевых действий и обеспечивают огневую поддержку на приморском направлении;
  • подразделения Сил обороны продолжают наносить потери оккупантам. По информации Генштаба, благодаря действиям защитников и защитниц Украины подразделения 38-й ОМБ российской армии потеряли около 60% личного состава погибшими и ранеными.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/308437648135987

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 200 своих солдат, 1062 танка, 194 самолета, 155 вертолетов, десять кораблей и катеров и так далее.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генеральный штаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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