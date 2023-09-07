Успешный штурм. Силы обороны вытесняют оккупантов с позиций к югу от Бахмута — Генштаб
ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)
Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в четверг, 7 сентября, сообщил, что российские войска не имели успеха на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook:
- Враг нанес четыре ракетных и 62 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из РСЗО;
- Оккупанты потерпели неудачу во время атак на таких направлениях: на Купянском — в районе Синьковки, на Лиманском — в районе Новоегоровки, на Бахмутском — у Орехово-Васильевки и Клищеевки, на Авдеевском — в районах Новокалиново и Авдеевки, на Марьинском — в районах Красногоровки и Марьинки, на Шахтерском направлении — южнее Пречистовки;
- Силы обороны Украины (СОУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;
- В результате штурмовых действий СоУ имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах;
- За сутки авиация СоУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям ЗРК противника;
- Ракетные войска и артиллерия СоУ поразили один склад боеприпасов, пять артиллерийских средств, два пункта управления, два ЗРК противника.
Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.