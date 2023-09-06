26 боевых столкновений за сутки. Оккупанты неудачно наступали под Бахмутом и Марьинкой — Генштаб

6 сентября, 19:45
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в среду, 6 сентября, сообщает, что войска страны-агрессора РФ потерпели неудачу на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

  • За сутки оккупанты нанесли 10 ракетных, 54 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из РСЗО;
  • За минувшие сутки произошло 26 боевых столкновений;
  • На Лиманском направлении неподалеку Новоегоровки, на Бахмутском направлении у Орехово-Васильевки, на Авдеевском направлении в районе Авдеевки и на Марьинском направлении в районе Марьинки российские оккупационные войска не имели успеха;
  • Силы обороны Украины (СоУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;
  • За сутки авиация СоУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям ЗРК противника;
  • Ракетные войска и артиллерия СоУ поразили один склад боеприпасов, три артиллерийские средства, два пункта управления, один ЗРК и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Видео дня

Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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