26 боевых столкновений за сутки. Оккупанты неудачно наступали под Бахмутом и Марьинкой — Генштаб 6 сентября, 19:45 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке в среду, 6 сентября, сообщает, что войска страны-агрессора РФ потерпели неудачу на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

За сутки оккупанты нанесли 10 ракетных, 54 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из РСЗО;

За минувшие сутки произошло 26 боевых столкновений;

На Лиманском направлении неподалеку Новоегоровки, на Бахмутском направлении у Орехово-Васильевки, на Авдеевском направлении в районе Авдеевки и на Марьинском направлении в районе Марьинки российские оккупационные войска не имели успеха;

Силы обороны Украины ( СоУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;

СоУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении; За сутки авиация СоУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям ЗРК противника;

Ракетные войска и артиллерия СоУ поразили один склад боеприпасов, три артиллерийские средства, два пункта управления, один ЗРК и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV