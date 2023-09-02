Оккупанты неудачно наступали возле Новоегоровки, Северного и Красногоровки — Генштаб 2 сентября, 20:41 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в своем вечернем обращении в субботу, 2 сентября, сообщил, что российские оккупанты потерпели неудачу на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

За сутки оккупанты нанесли два ракетных и 34 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из РСЗО;

За минувшие сутки состоялось более 15 боевых столкновений;

На Лиманском направлении в районе Новоегоровки, на Авдеевском направлении в районе восточнее Северного и на Марьинском направлении в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки оккупанты потерпели неудачу;

Силы обороны Украины ( СОУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;

СОУ) продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении; За сутки авиация СоУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по ЗРК противника;

Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один ЗРК противника.

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Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тысяч военнослужащих.



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