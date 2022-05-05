Оккупанты продолжают наступление на востоке, в белорусской армии подразделения привели в повышенную боеготовность — Генштаб 5 мая, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Скульптура Бесстрашная девочка в Нью-Йорке с украинским флагом, 4 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 5 мая, на 71-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты продолжают наступление на востоке с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Противник провоцирует напряжение в оккупированном Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси, перегруппировывается, пополняет боеприпасы, запасы топлива и пытается улучшить тактическое положение;



с целью установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Противник Молдовы и на территории Беларуси, перегруппировывается, пополняет боеприпасы, запасы топлива и пытается улучшить тактическое положение; на временно захваченных территориях россияне крадут продукцию аграрных предприятий и имитируют « гуманитарную деятельность», показательно раздавая местными жителям продукты и лекарства;

и имитируют гуманитарную деятельность», показательно раздавая местными жителям продукты и лекарства; Россия продолжает ракетные удары по транспортной инфраструктуре , чтобы помешать перевозке гуманитарных грузов и военно-технической помощи, не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы почти вдоль всей линии столкновения;

, чтобы помешать перевозке гуманитарных грузов и военно-технической помощи, не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы почти вдоль всей линии столкновения; отдельные подразделения белорусской армии привели в высшую степень боеготовности для проверки. На Северском направлении российские оккупанты занимаются оборудованием позиций в приграничных районах Курской области;

для проверки. На Северском направлении российские оккупанты занимаются оборудованием позиций в приграничных районах Курской области; на Слобожанском направлении враг пытался восстановить утраченные позиции в районе Харькова и провел неудачную попытку наступления в районе Старого Салтова ;

; из-за постоянных санитарных потерь личного состава оккупанты наращивают систему медобеспечения и используют гражданские больницы на временно занятых территориях в Харьковской области. Они оборудовали госпиталь в Купянской городской больнице ;

; оккупанты пытаются улучшить тактическое положение подразделений в районе Изюма , продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов поблизости, успехов не имеют;

, продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов поблизости, успехов не имеют; подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии российских войск понесли значительные потери , их вывели на восстановление;

, их вывели на восстановление; на Донецком направлении противник пытался захватить Попасную, взять под полный контроль Рубежное и обеспечить условия, чтобы продолжить наступление в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел;

и обеспечить условия, чтобы продолжить наступление в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел; на временно захваченных территориях российские оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия, не дают местным жителям эвакуироваться на территории, подконтрольные украинским властям. Они пытаются восполнять потери личного состава, проводя ускоренную подготовку контрактников.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 24 700 человек личного состава, 1092 танка, 196 самолетов, 155 вертолетов, десять кораблей и катеров, 312 беспилотников оперативно-тактического уровня и не только.

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