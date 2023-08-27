Оккупанты потерпели неудачу возле Новоегоровки и Клещиевки — Генштаб 27 августа, 20:00 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в воскресенье, 27 августа, сообщил, что войска страны-агрессора РФ не имели успеха на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook:

За сутки оккупанты совершили 11 ракетных и 32 авиационных ударов, осуществили 38 обстрелов из РСЗО;

За минувшие сутки состоялось 23 боевых столкновения;

На Лиманском направлении в районе Новоегоровки, на Бахмутском направлении в районе Клещиевки и на Марьинском направлении силы обороны отбили атаки оккупантов;

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении;

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один удар по ЗРК противника;

Ракетные войска и артиллерия поразили один склад боеприпасов, две станции РЭБ, три артсредства на позициях врага.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано 550 российских оккупантов. За время полномасштабной войны в Украине потери армии страны-агрессора составляют более 260 тысяч военнослужащих.

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