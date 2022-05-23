Сухопутный коридор с Крымом. В Минобороны назвали главную цель оккупантов на фронте 23 мая, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе, 16 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На данный момент основной задачей российских оккупантов остается попытка оцепить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с Крымом.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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«Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии боевого столкновения и в глубине обороны наших войск, в частности, в Донецком операционном районе и на Славянском направлении», — сказал он.

Мотузяник подчеркнул, что враг продолжает также наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр.

В Министерстве обороны отмечают, что на Харьковском направлении противник пытается восстановить утраченное положение, применяет разведывательно-огневые комплексы, ведет огневое влияние по районам сосредоточения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском и Северодонецком направлениях, пытаясь оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении ВСУ принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск, разрушает промышленную и социальную инфраструктуру, применяет разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.

«Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении», — рассказал Мотузяник.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа Калибр (суммарный залп — до 16 ракет), добавили в Минобороны Украины.

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