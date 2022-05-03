Все в руинах. Как выглядит Азовсталь после месяца непрерывных обстрелов — спутниковые снимки
Как выглядит Азовсталь со спутника, 29 апреля (Фото:MaxarTechnologies via CNN)
Российские оккупанты продолжают активно обстреливать Азовсталь в Мариуполе. В частности, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от Maxar Technologies.
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На этих спутниковых снимках видно, как российские войска медленно уничтожают завод с конца марта.
Вот как завод выглядел 22 марта, с несколькими дырами в крышах и разбросанными обломками.
На этом спутниковом снимке показано, как выглядел комплекс более двух недель спустя.
А на этом снимке от 29 апреля почти все здания завода разрушены, как видно из спутникового снимка Maxar Technologies. Некоторые крыши полностью обрушились, а другие здания превратились в руины.
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