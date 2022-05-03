Все в руинах. Как выглядит Азовсталь после месяца непрерывных обстрелов — спутниковые снимки

3 мая, 22:30
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Как выглядит Азовсталь со спутника, 29 апреля (Фото:MaxarTechnologies via CNN)

Как выглядит Азовсталь со спутника, 29 апреля (Фото:MaxarTechnologies via CNN)

Российские оккупанты продолжают активно обстреливать Азовсталь в Мариуполе. В частности, об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки от Maxar Technologies.

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На этих спутниковых снимках видно, как российские войска медленно уничтожают завод с конца марта.

Вот как завод выглядел 22 марта, с несколькими дырами в крышах и разбросанными обломками.

Видео дня
Азовсталь, 22 марта (Фото: MaxarTechnologies via CNN)
Азовсталь, 22 марта / Фото: MaxarTechnologies via CNN
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На этом спутниковом снимке показано, как выглядел комплекс более двух недель спустя.

Азовсталь, 9 апреля (Фото: MaxarTechnologies / CNN)
Азовсталь, 9 апреля / Фото: MaxarTechnologies / CNN

А на этом снимке от 29 апреля почти все здания завода разрушены, как видно из спутникового снимка Maxar Technologies. Некоторые крыши полностью обрушились, а другие здания превратились в руины.

Азовсталь, 29 апреля (Фото: MaxarTechnologies via CNN)
Азовсталь, 29 апреля / Фото: MaxarTechnologies via CNN
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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