Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские танки 19 мая, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Российский танк в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В четверг, 19 мая, одно из подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожил около 10 бронированных единиц российской техники.

Война России против Украины — главные события 19 мая

На видео десантники показали, как наносят удар по российскому танку.



«В ходе ожесточенных сегодняшних боев одним из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено около 10 бронированных единиц техники, а наш расчет ПТРК Стугна уничтожил два танка и БМП оккупантов», — прокомментировали в Минобороны Украины.

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