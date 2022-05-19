Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские танки

19 мая, 23:56
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Российский танк в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российский танк в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В четверг, 19 мая, одно из подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожил около 10 бронированных единиц российской техники.

Война России против Украины — главные события 19 мая

На видео десантники показали, как наносят удар по российскому танку.

«В ходе ожесточенных сегодняшних боев одним из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено около 10 бронированных единиц техники, а наш расчет ПТРК Стугна уничтожил два танка и БМП оккупантов», — прокомментировали в Минобороны Украины.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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