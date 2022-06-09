Понимали, что могут не вернуться. Украинский военнослужащий рассказал, как вертолеты летали на окруженную Азовсталь 9 июня, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Позывной Флинт (Фото:Скриншот видео TheWarZone)

Участник вертолетных рейдов, во время которых в окруженную Азовсталь доставляли поставки и оружие и эвакуировали раненых, рассказал, как проходила эта операция.

В интервью TheWarZone сотрудник Главного управления разведки с позывным Флинт заявил, что что началу вертолетных рейдов предшествовала «операция прикрытия», которая должна убедить россиян, что ВСУ отказались от ее проведения из-за «чрезмерной сложности и опасности». Для этого разведка допустила несколько якобы утечек информации от участников операции о том, что «все отменено», и провела действия, убедившие вероятных наблюдателей, что ничего не планируется.

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Первый вылет произошел 21 марта в 3:30 утра из Днепра на двух вертолетах Ми-8, с которых было снято вооружение для облегчения веса. Это также освободило место груза оружия, в том числе противотанкового и зенитного, а также систем связи для защитников Азовстали. После вылета и перед заходом на оккупированную территорию машины дозаправились на «аэродроме подскока».

Флинт сказал, что участники сделки полностью осознавали риск и понимали, что могут с полета не вернуться. На случай, если вертолет собьют, они были одеты в гражданскую одежду и не взяли с собой личное оружие, чтобы после вынужденной посадки у выживших была возможность тайком пробраться на подконтрольную Украине территорию.

Для скрытности полет проходил на высоте всего около пяти метров и со скоростью 250 км/ч, утверждает Флинт. Экипажи вели вертолеты приборами ночного видения.

Участник сделки рассказывает, что посадку пришлось совершать на маленьком свободном от обломков пятачке на территории Азовстали, на который был доступ с оборонявшихся защитниками Мариуполя тоннелей. После посадки вертолеты не тушили двигатели, чтобы мгновенно взлететь в начале обстрела.

Флинт также сказал, что сразу после погрузки раненых и взлета, защитники Азовстали начали бой, отвлекая российские войска на себя.

Вертолеты вернулись из-за точки дозаправки в Днепр в 7:30 утра.

Следующие рейды на Азовсталь проходили с более серьезными трудностями, поскольку россияне уже были готовы к тому, что такие полеты возможны. Для каждого рейда менялись маршруты, некоторые были над морем. В одном случае вертолету даже пришлось на обратном пути пролететь между двумя российскими кораблями.

Флинт также сообщил, что во время этих рейдов Украина потеряла три вертолета — один был сбит, два считаются пропавшими без вести.

20 мая командир Азова Денис Прокопенко сообщил, что высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. С территории завода были эвакуированы тела погибших военных.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали около 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию. В опубликованном 21 мая интервью Владимир Зеленский подтвердил, что защитников Азовстали должны обменять.

Замминистра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствителен и любые публичные комментарии могут повредить. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, эвакуированных с Азовстали.

Завод Азовсталь стал последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе, после того как остальная часть территории города перешла под контроль российских военных.

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