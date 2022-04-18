Минобороны обнародовало номер для военных РФ, которые хотят сдаться 18 апреля, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мариуполе, 7 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Минобороны Украины обнародовали телефон для российских военных, которые хотят сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

Маляр отметила, что в министерство обращаются российские военные с вопросом — как сдаться в плен и не стать «пушечным мясом» в Украине.

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«Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых», — отметила она.

Номер для российских военных, желающих сохранить жизнь: +38 098 342 79 31.

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