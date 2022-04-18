Минобороны обнародовало номер для военных РФ, которые хотят сдаться
Оккупанты в Мариуполе, 7 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Минобороны Украины обнародовали телефон для российских военных, которые хотят сдаться в плен и сохранить свою жизнь.
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Об этом сообщил замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.
Маляр отметила, что в министерство обращаются российские военные с вопросом — как сдаться в плен и не стать «пушечным мясом» в Украине.
«Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых», — отметила она.
Номер для российских военных, желающих сохранить жизнь: +38 098 342 79 31.
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