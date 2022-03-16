Донецкая ОВА собирает данные о жителях Мариуполя, которые не выходят на связь: как помочь
Обстрелы Мариуполя (Фото:Azov Mariupol/Handout via REUTERS)
Донецкая областная военная администрация собирает данные о жителях Мариуполя, которые не выходят на связь. Город находится под непрекращающимся обстрелами со стороны военных РФ.
Для этого создали специальную Google-форму. Она доступна по ссылке.
Информация будет доступна Донецкой областной военной администрации, правоохранителям и волонтерам. Все персональные данные будут защищены.
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