Донецкая ОВА собирает данные о жителях Мариуполя, которые не выходят на связь: как помочь

16 марта, 17:37
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Обстрелы Мариуполя (Фото:Azov Mariupol/Handout via REUTERS)

Обстрелы Мариуполя (Фото:Azov Mariupol/Handout via REUTERS)

Донецкая областная военная администрация собирает данные о жителях Мариуполя, которые не выходят на связь. Город находится под непрекращающимся обстрелами со стороны военных РФ.

Для этого создали специальную Google-форму. Она доступна по ссылке.

Информация будет доступна Донецкой областной военной администрации, правоохранителям и волонтерам. Все персональные данные будут защищены.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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