В Украине согласовано семь гуманитарных коридоров — Верещук

20 марта, 10:07
Цей матеріал також доступний українською
Эвакуация людей в Донецкой области (Фото:Donetsk Regional Administration/Handout via REUTERS)

Эвакуация людей в Донецкой области (Фото:Donetsk Regional Administration/Handout via REUTERS)

Министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры 20 марта.

На сегодня Украина согласовала открытие семи гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки грузов для гражданского населения.

Коридоры должны заработать в следующих направлениях:

Видео дня
  • Мариуполь — Запорожье. Автобусы для мариупольцев будут ждать в Бердянске, в городе будут продолжать заправлять частные автомобили, которые едут из Мариуполя. Также для мариупольцев организован транспорт из Мангуша в Бердянск и Запорожье.
  • Бобрик, Тарасовка — Бровары.
  • Бородянка — Белая Церковь.
  • Из Харькова доставят гуманитарную помощь в Волчанск, Рогань и Малую Рогань.
https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/376106664152344/

В Украине ежедневно эвакуируют людей из самых горячих точек страны, где российские войска разрушают украинские города. В ряде случаев оккупанты обстреливают эвакуационные колоны.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ