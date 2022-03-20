В Украине согласовано семь гуманитарных коридоров — Верещук 20 марта, 10:07 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация людей в Донецкой области (Фото:Donetsk Regional Administration/Handout via REUTERS)

Министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры 20 марта.

На сегодня Украина согласовала открытие семи гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки грузов для гражданского населения.

Коридоры должны заработать в следующих направлениях:

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Мариуполь — Запорожье. Автобусы для мариупольцев будут ждать в Бердянске, в городе будут продолжать заправлять частные автомобили, которые едут из Мариуполя. Также для мариупольцев организован транспорт из Мангуша в Бердянск и Запорожье.

Бобрик, Тарасовка — Бровары.

Бородянка — Белая Церковь.

Из Харькова доставят гуманитарную помощь в Волчанск, Рогань и Малую Рогань.

В Украине ежедневно эвакуируют людей из самых горячих точек страны, где российские войска разрушают украинские города. В ряде случаев оккупанты обстреливают эвакуационные колоны.



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