В Украине согласовано семь гуманитарных коридоров — Верещук
Эвакуация людей в Донецкой области (Фото:Donetsk Regional Administration/Handout via REUTERS)
Министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры 20 марта.
На сегодня Украина согласовала открытие семи гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки грузов для гражданского населения.
Коридоры должны заработать в следующих направлениях:
- Мариуполь — Запорожье. Автобусы для мариупольцев будут ждать в Бердянске, в городе будут продолжать заправлять частные автомобили, которые едут из Мариуполя. Также для мариупольцев организован транспорт из Мангуша в Бердянск и Запорожье.
- Бобрик, Тарасовка — Бровары.
- Бородянка — Белая Церковь.
- Из Харькова доставят гуманитарную помощь в Волчанск, Рогань и Малую Рогань.
В Украине ежедневно эвакуируют людей из самых горячих точек страны, где российские войска разрушают украинские города. В ряде случаев оккупанты обстреливают эвакуационные колоны.
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