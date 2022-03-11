Вениславский: Отряды кадыровцев не дают отступать российским оккупантам в Киевской области

11 марта, 12:58
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Кадыровцы, которые участвуют в войне. (Фото:СтопКор)

Кадыровцы, которые участвуют в войне. (Фото:СтопКор)

«Заградительные отряды» кадыровцев не дают отступать российским военным, пытающимся захватить Киев.

Об этом сообщил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, передает Слово и Дело.

По его словам, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении, у Киевского моря, Ирпеня, Гостомеля, Бучи. Они пытаются сдерживать огнем российских военных, избегающих боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

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Также отмечается, что заградительные отряды использовались при Иосифе Сталине и Адольфе Гитлере.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Киевская область Российские военные Кадыровцы Война России против Украины

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