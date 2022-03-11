Вениславский: Отряды кадыровцев не дают отступать российским оккупантам в Киевской области 11 марта, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Кадыровцы, которые участвуют в войне. (Фото:СтопКор)

«Заградительные отряды» кадыровцев не дают отступать российским военным, пытающимся захватить Киев.

Об этом сообщил член комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, передает Слово и Дело.



По его словам, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении, у Киевского моря, Ирпеня, Гостомеля, Бучи. Они пытаются сдерживать огнем российских военных, избегающих боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

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Также отмечается, что заградительные отряды использовались при Иосифе Сталине и Адольфе Гитлере.

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