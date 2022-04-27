Мир должен знать правду. Горсовет Мариуполя показал ужасающие кадры из госпиталя на Азовстали 27 апреля, 01:40 Цей матеріал також доступний українською Кадры с Азовстали (Фото:Мариупольский горсовет/Telegram)

Мариупольский горсовет опубликовал ужасающие кадры, сделанные в госпитале на заводе Азовсталь в Мариуполе.

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«Так выглядит госпиталь в одном из укрытий Азовстали. Страшные фото. Но мир должен знать, что происходит. 24 часа под обстрелами русской армии. Непрерывно», — заявили в горсовете.

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Отмечается, что раненные люди находятся в антисанитарии и без медикаментов. В горсовете призвали провести срочную эвакуацию.

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Фото: Мариупольский горсовет/Telegram

Фото: Мариупольский горсовет/Telegram

Фото: Мариупольский горсовет/Telegram

Фото: Мариупольский горсовет/Telegram

Фото: Мариупольский горсовет/Telegram

Фото: Мариупольский горсовет/Telegram

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону на Азовстали, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.

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