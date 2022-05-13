«Мы знаем все о враге». К концу года большинство сражений с РФ завершатся — Буданов
Руководитель ГУР Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)
Перелом в войне с Россией наступит в августе, а до конца года завершится большинство сражений. Украина вернет все оккупированные территории.
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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News.
«Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий», — сказал Буданов.
По его словам, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым. Глава ГУР добавил, что не удивлен неудачами российской армии.
«Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются», — уточнил Буданов.
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