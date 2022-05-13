«Мы знаем все о враге». К концу года большинство сражений с РФ завершатся — Буданов 13 мая, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Руководитель ГУР Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Перелом в войне с Россией наступит в августе, а до конца года завершится большинство сражений. Украина вернет все оккупированные территории.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News.

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«Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий», — сказал Буданов.

По его словам, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым. Глава ГУР добавил, что не удивлен неудачами российской армии.

«Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются», — уточнил Буданов.

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