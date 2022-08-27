Вторжение РФ в Украину сломало современные представления о ведении войны: в чем ошибался мир — Рахманин 27 августа, 11:06 Украинские военные на линии фронта, Харьковская область (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Защита Украины от российского вторжения изменила представление военных экспертов и стран Запада относительно того, что представляет собой современная война и как следует ее вести, считает Сергей Рахманин, член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом он заявил в интервью НВ, комментируя вопрос об условной третью фазу войны.

По словам Рахманина, на самом деле вся война очень сложна, однако «если очень корректно употреблять это выражение», то и очень интересна военным экспертам.

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«Потому что начиная со Второй мировой войны никогда не было боевого прямого столкновения столь большой массы военных с применением огромного количества разного вида и рода оружия и вооружений. Поэтому эта война действительно сломала и концепцию ведения войны, такую, как ее видели военные теоретики в канун 24 февраля. И она изменила представление о том, как следует оценивать войну, как ее вести», — подчеркнул нардеп.

К примеру, до войны подавляющее большинство экспертов считало, что большие массы людей — это уже не нужная вещь, уже не будет войн, которые будут использовать большие человеческие ресурсы, напомнил Рахманин. Считалось, что артиллерия — это второстепенный фактор, что танки ушли в прошлое, что это война спецназа, беспилотников, информационной пропаганды, РЭБ и ракет. «Как оказалось, все не так: артиллерия — № 1, как бы кто ни крутил, на фронтах и с одной стороны, и с другой. От эффективного использования артиллерии зависит, по меньшей мере, большая половина успеха любой операции. Танки никто не отменял и нечем заменить», — перечисляет он.

Авиация же, о которой говорили, что она будет царить в воздухе, на сегодняшний день в Украине не является таким эффективным средством, как это казалось, потому что пилоты «банально стараются не летать туда, где их могут сбивать». «Спецназ не выполняет функции эффективно, потому что он эффективен во время локальных операций типа сирийской или войны в Афганистане, когда нет больших средств поражения. Но его вынуждены использовать как специализированную пехоту в столь больших боях, которые происходят у нас сегодня в Украине», — добавил еще один пример Рахманин.



Это же касается и подходов к ведению войны: блицкрига, когда некая армия, используя свое превосходство, быстро достигает необходимого результата, и затяжной войны на истощение, когда обе стороны, устав и не имея возможности перехватить инициативу, просто пытаются максимально истреблять друг друга без существенного передвижения.

«То, что сейчас происходит на фронте, больше смахивает на второй вариант, но с определенными небольшими, но достаточно существенными изменениями. Если у тебя нет общего преимущества в силах и средствах, ты можешь использовать максимально эффективно те средства и способы, которые у тебя есть, условно говоря, использовать симметричное сражение и навязывать противнику свою волю, даже не имея материально-технического преимущества.», — объяснил Рахманин. По его словам, именно то, что пытается делать в текущей фазе войны Украина, ювелирно используя беспилотную авиацию, очень точно и эффективно используя разведданные, пытаясь иностранными ракетными системами залпового огня — которые ВСУ имеет в ограниченном количестве, но работающие высокоточными снарядами — максимально выбивать центры управления, коммуникации, склады с боеприпасами.

"То есть можно пробовать в тактическом и даже оперативном плане навязывать свою волю, не имея необходимого преимущества в силах и средствах", - заключил Рахманин.

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