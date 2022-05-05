Массированные обстрелы Украины: почти 20 поездов задерживаются

5 мая, 00:11
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Поезда задерживаются из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Поезда задерживаются из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Государственная компания Укрзалізниця сообщила, что из-за обстрелов оккупантами ряда областей Украины задерживаются почти 20 пассажирских поездов.

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«Несмотря на попытки врага прервать дорогу жизни, продолжаем двигаться вперед, сокращая время задержки», — сообщили в Укрзалізнице.

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Список поездов, которые задерживаются:

  • № 59 Киев — Чоп (+11:44 часа);
  • № 149 Полтава — Черновцы (+11:11 час);
  • № 37 Ужгород — Одесса (+11:09 час);
  • № 135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);
  • № 38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);
  • № 45 Ужгород — Лозовая (+7:56 час);
  • № 2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);
  • № 42 Львов — Днепр (+6:48 час);
  • № 85 Запорожье — Львов (+5:03 час);
  • № 5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);
  • № 86 Львов — Запорожье (+3:25 час);
  • № 14 Солотвино — Киев (+2:17 час);
  • № 56 Рахов — Киев (+2:02 ч);
  • № 13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);
  • № 749 Киев — Ивано-Франковск (+1:22 ч);
  • № 95 Киев — Рахов (+1:16 ч);
  • № 715 Киев — Перемышль (+40 мин);
  • № 706 Киев — Перемышль (+8 ч);
  • № 753 Харьков — Львов (+19 мин);
  • № 744 Львов — Дарница (+10:35 час).

Вечером в среду, 4 мая, российские оккупанты обстреляли Кировоградскую область, Днепр. Украинские ПВО также сбили ракеты вблизи Одессы и Броваров Киевской области.

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https://www.youtube.com/watch?v=N315X2kYpNk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Укрзализныця Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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