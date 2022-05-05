Массированные обстрелы Украины: почти 20 поездов задерживаются 5 мая, 00:11 Цей матеріал також доступний українською Поезда задерживаются из-за обстрелов железнодорожной инфраструктуры (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Государственная компания Укрзалізниця сообщила, что из-за обстрелов оккупантами ряда областей Украины задерживаются почти 20 пассажирских поездов.

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«Несмотря на попытки врага прервать дорогу жизни, продолжаем двигаться вперед, сокращая время задержки», — сообщили в Укрзалізнице.

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Список поездов, которые задерживаются:

№ 59 Киев — Чоп ( +11:44 часа);

+11:44 часа); № 149 Полтава — Черновцы ( +11:11 час);

+11:11 час); № 37 Ужгород — Одесса ( +11:09 час);

+11:09 час); № 135 Черновцы — Одесса ( +9:53 часа);

+9:53 часа); № 38 Одесса — Ужгород ( +9:27 час);

+9:27 час); № 45 Ужгород — Лозовая ( +7:56 час);

+7:56 час); № 2 Харьков — Ивано-Франковск ( +7:42 часа);

+7:42 часа); № 42 Львов — Днепр ( +6:48 час);

+6:48 час); № 85 Запорожье — Львов ( +5:03 час);

+5:03 час); № 5 Ивано-Франковск — Запорожье ( +4:33 часа);

+4:33 часа); № 86 Львов — Запорожье ( +3:25 час);

+3:25 час); № 14 Солотвино — Киев ( +2:17 час);

+2:17 час); № 56 Рахов — Киев ( +2:02 ч);

+2:02 ч); № 13 Киев — Солотвино ( +1:32 часа);

+1:32 часа); № 749 Киев — Ивано-Франковск ( +1:22 ч);

+1:22 ч); № 95 Киев — Рахов ( +1:16 ч);

+1:16 ч); № 715 Киев — Перемышль ( +40 мин);

+40 мин); № 706 Киев — Перемышль ( +8 ч);

+8 ч); № 753 Харьков — Львов ( +19 мин);

+19 мин); № 744 Львов — Дарница ( +10:35 час).

Вечером в среду, 4 мая, российские оккупанты обстреляли Кировоградскую область, Днепр. Украинские ПВО также сбили ракеты вблизи Одессы и Броваров Киевской области.

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