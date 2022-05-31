Из российского плена удалось освободить сотрудника СММ ОБСЕ, еще трое — на оккупированной территории
ОБСЕ (Фото:ОБСЕ / Facebook)
Одного из захваченных российскими войсками сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ удалось освободить из плена.
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Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
«Очень довольна увольнением одного из членов национальной миссии СММ ОБСЕ», — написала она.
Шмид призвала освободить еще троих представителей миссии, находящихся в российском плену.
«Я призываю освободить трех коллег, которые остаются задержанными в Донецке и Луганске и буду без устали работать, чтобы они немедленно вернулись к своим родным», — написала генсекретарь ОБСЕ.
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