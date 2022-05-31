Из российского плена удалось освободить сотрудника СММ ОБСЕ, еще трое — на оккупированной территории

31 мая, 17:49
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ОБСЕ (Фото:ОБСЕ / Facebook)

ОБСЕ (Фото:ОБСЕ / Facebook)

Одного из захваченных российскими войсками сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ удалось освободить из плена.

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Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

«Очень довольна увольнением одного из членов национальной миссии СММ ОБСЕ», — написала она.

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Шмид призвала освободить еще троих представителей миссии, находящихся в российском плену.

«Я призываю освободить трех коллег, которые остаются задержанными в Донецке и Луганске и буду без устали работать, чтобы они немедленно вернулись к своим родным», — написала генсекретарь ОБСЕ.

https://twitter.com/HelgaSchmid_SG/status/1531549958721118208
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ОБСЕ Российская агрессия Плен СММ ОБСЕ Война России против Украины

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