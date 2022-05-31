Из российского плена удалось освободить сотрудника СММ ОБСЕ, еще трое — на оккупированной территории 31 мая, 17:49 Цей матеріал також доступний українською ОБСЕ (Фото:ОБСЕ / Facebook)

Одного из захваченных российскими войсками сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ удалось освободить из плена.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

«Очень довольна увольнением одного из членов национальной миссии СММ ОБСЕ», — написала она.

Видео дня

Шмид призвала освободить еще троих представителей миссии, находящихся в российском плену.

«Я призываю освободить трех коллег, которые остаются задержанными в Донецке и Луганске и буду без устали работать, чтобы они немедленно вернулись к своим родным», — написала генсекретарь ОБСЕ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.