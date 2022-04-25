Украинского пилота Романа Василюка освободили из российского плена

25 апреля, 18:10
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Кирилл Буданов и Роман Василюк (Фото:ГУР МО Украины)

Кирилл Буданов и Роман Василюк (Фото:ГУР МО Украины)

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24 апреля подполковник, украинский пилот Су-25, Роман Василюк был освобожден из российского плена и вернулся на подконтрольную Украине территорию.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что летчик 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области. Он смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам.

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Василюк прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка.

Отмечается, что после освобождения украинский пилот встретился с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Сейчас Роман Василюк получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей. Он уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться.

«Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться за полное освобождение нашей страны от оккупантов», — говорит украинский защитник.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Су-25 Украинские пилоты Война России против Украины

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