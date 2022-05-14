Оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета
Евгений Родионов (Фото:Инна Родионова via Суспільне)
Российские военные отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова.
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Эту информацию подтвердила его жена Инна Родионова в комментарии Суспільне.
По ее словам, Родионова отпустили в субботу, 14 мая. Она уже успела пообщаться с ним по телефону.
3 мая российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя и его заместителя — Евгения Родионова.
Украинские защитники регулярно наносят удары по позициям и скоплению авиации врага в Чернобаевке, где расположен международный аэропорт Херсон. Только 2 мая, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке.
В начале апреля жительница Чернобаевки рассказывала телеканалу Настоящее время, что российские оккупанты уничтожили в селе более 110 домов, там критическая гуманитарная ситуация. После одного из ударов по аэропорту россияне убегали через села и стреляли по мирным жителям.
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