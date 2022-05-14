Оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета

14 мая, 21:09
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Евгений Родионов (Фото:Инна Родионова via Суспільне)

Евгений Родионов (Фото:Инна Родионова via Суспільне)

Российские военные отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Эту информацию подтвердила его жена Инна Родионова в комментарии Суспільне.

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По ее словам, Родионова отпустили в субботу, 14 мая. Она уже успела пообщаться с ним по телефону.

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3 мая российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя и его заместителя — Евгения Родионова.

Украинские защитники регулярно наносят удары по позициям и скоплению авиации врага в Чернобаевке, где расположен международный аэропорт Херсон. Только 2 мая, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке.

В начале апреля жительница Чернобаевки рассказывала телеканалу Настоящее время, что российские оккупанты уничтожили в селе более 110 домов, там критическая гуманитарная ситуация. После одного из ударов по аэропорту россияне убегали через села и стреляли по мирным жителям.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины Чернобаевка

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