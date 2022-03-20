Враг активных наступательных действий не проводил, из отряда десантников РФ под Киевом выжил только один — сводка Генштаба
Зимняя шапка российского военного лежит среди вещей российских солдат, оставленных после того, как ВСУ разгромили их бронетехнику (Фото:REUTERS/Thomas Peter)
В Генштабе сообщили, что по состоянию на 6.00, воскресенья, 20 марта состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели, в течение суток враг активных наступательных действий не проводил.
В штабе заявили, что противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ сбиты три российских боевых вертолета.
По его данным, в течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой.
В Генштабе заявили, что оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.
Так, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты так не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население.
Генштабу также стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.
«На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ», — сказано в сообщении.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам. Подобное ожидается и на временно оккупированной территории Луганской области.
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