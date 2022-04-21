Из Мариуполя эвакуировали уже более 100 тысяч человек — мэр 21 апреля, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Мариуполе, 19 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из Мариуполя с 13 марта в целом удалось эвакуировать более 100 тысяч местных жителей.

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Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

По его словам, эвакуации прошли при поддержке Ирины Верещук, Павла Кириленка и лично президента Владимира Зеленского.

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«Все объединились ради общей цели. Именно поэтому удалось спасти уже более 100 тысяч местного населения», — сказал мэр.

Также в течение суток удалось спасти 80 человек.

«Эти четыре автобуса — это жизнь, небольшая пропорция к той миссии, которая уже состоялась, это 80 мариупольцев, которые попали на подконтрольную часть Украины. Мы радуемся, потому что мы спасли еще 80 мариупольцев», — добавил Бойченко.

По словам мэра, в первые числа марта планировалась эвакуация, но оккупанты обстреливали автобусы, и мариупольцы не имели возможности спастись. А уже к 10 марта российские захватчики уничтожили все автобусы, которые находились в коммунальной собственности города.

Бойченко отметил, что на этот раз происходит то же самое. Сообщается, что в указанное время на месте эвакуации собрались около 200 человек. Однако, оккупанты пока не пропустили автобусов.

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