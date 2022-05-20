За сегодня из самых горячих точек Луганской области вывезли около 40 человек — Гайдай 20 мая, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Из Луганской области 20 мая удалось вывезти 38 гражданских лиц. Это жители Белогоровки, Лисичанска и Северодонецка.

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Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек. Также выехали лисичане и северодончане, в частности 12 человек решили ехать из школы, которую россияне утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации — переместили к другим укрытиям города», — сообщил Гайдай.

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Он отметил, что всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Руководитель Луганской области просит тех, кто остался в населенных пунктах области-оставайтесь в укрытиях.

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