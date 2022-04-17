Из Лозовой и Барвенково Харьковской области выехало почти 40 тысяч человек 17 апреля, 03:21 Цей матеріал також доступний українською Жителей части Харьковской области призвали уехать (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из Лозовой и Барвенково выехали почти 40 тысяч человек из-за возможности приближения боевых действий.

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«Из Лозовой и Барвенково на Изюмском направлении выехали почти 40 тысяч человек. Мы призываем прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться», — заявил Синегубов.

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Он отметил, что после обстрела вокзала в Краматорске были усилены меры безопасности. Синегубов сообщил также, что оккупанты блокируют эвакуацию мирных граждан из Изюма.

«Мы неоднократно инициировали открытие зеленых коридоров из Изюма и населенных пунктов вблизи него, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласия от россиян не получали», — сообщил глава ОВА.

16 апреля оккупанты РФ в сотрудничестве с местными коллаборантами организовали принудительную депортацию из города Изюм в Харьковской области более 50 человек.

Несмотря на дезинформацию и ложные данные о ситуации в Украине, большинство горожан отказывается добровольно уезжать из города.

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